La razón por la que no se debe usar el celular en el baño: “Van a terminar con algo peor”

El doctor Troncoso, un experto proctólogo que se ha vuelto viral por su forma directa de educar sobre la salud anal, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, y explicó que una persona podría estar destruyendo su salud cada vez que va al baño con el celular en la mano.

Inicialmente, el doctor Troncoso comentó que una persona debe pasar sentada en el inodoro durante 5 minutos. Según el experto, "celular no se lleven nada o si no van a terminar eh con hemorroides o con algo peor". Sumado a esto, afirmó que el inodoro no es muy amigable para el cuerpo.

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El doctor explicó que "el inodoro es una fuente de hemorroides" porque la posición fisiológica correcta para evacuar no es sentados, sino en cuclillas o agachados, tal como se hace en algunas culturas orientales. Al estar sentados por mucho tiempo, sometemos a la zona anal a un esfuerzo innecesario que pasa factura.



¿Qué dijo el doctor Troncoso con relación al uso del celular en el baño?

Por otro lado, el doctor comentó que la distracción que genera el teléfono móvil hace que perdamos la noción del tiempo y que, sin darnos cuenta, aumentemos la presión en el ano. Situación que puede complicar la salud de la persona, en especial por repetir la acción de pujar.

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Tanto es así que advirtió que el uso prolongado y el esfuerzo excesivo pueden derivar en que "se les va a salir el recto", refiriéndose al prolapso rectal, o en la aparición de las molestas hemorroides. Así mismo, mencionó que más del 50% de la humanidad tiene hemorroides y el otro porcentaje lo va a tener.

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De igual forma, comentó que el problema es que mucha gente normaliza el sangrado o el dolor por vergüenza y solo acude al médico cuando el problema ha avanzado durante años, a lo que mencionó que la mejor manera de evitar problemas es tener una alimentación sana que incluya fruta y limpiar la zona con agua y jabón.

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Finalmente, concluyó que el ano el músculo más importante del cuerpo" y que debemos cuidarlo tanto como cuidamos nuestra boca, esto debido al poco conocimiento que hay sobre este órgano.

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