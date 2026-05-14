Adiós al síndrome de ovario poliquístico; ahora tiene nuevo nombre

El término "Síndrome de Ovario Poliquístico" (SOP) tiene los días contados. A partir de ahora, prepárate para escuchar un nuevo acrónimo: SOMP (o PMOS en inglés), que significa Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino.

Este cambio no es solo un capricho de los científicos. Resulta que el nombre anterior era, en palabras de los propios investigadores, "inexacto y engañoso".

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Durante mucho tiempo, la palabra "poliquístico" hizo creer a muchas personas que el problema principal eran quistes en los ovarios, pero la realidad científica es distinta: lo que se observa son folículos cuyo desarrollo se ha detenido, no quistes reales.



Esta confusión ha sido una de las barreras que ha provocado que casi el 70 % de las afectadas ni siquiera cuenten con un diagnóstico oficial.

¿Por qué le cambiaron el nombre a 'ovario poliquístico'?

La nueva denominación busca ser mucho más honesta con la complejidad de la enfermedad.

Al incluir las palabras "metabólico" y "poliendocrino", los médicos quieren dejar claro que esto no es solo un tema de los ovarios, sino un trastorno multisistémico.

El síndrome afecta las hormonas (endocrino) y la forma en que el cuerpo procesa la energía (metabólico), impactando aspectos que van desde la piel hasta la salud mental.

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Este cambio histórico es el resultado de un esfuerzo titánico liderado por la Universidad de Monash en Australia, en colaboración con más de 50 organizaciones médicas de todo el mundo.

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Para llegar a este consenso, se analizaron las opiniones de más de 14.000 personas, incluyendo tanto a profesionales de la salud como a pacientes.

Según la profesora Helena Teede, líder del proyecto, este es un "momento histórico" que permitirá que la atención médica sea mucho más eficaz y menos fragmentada.

Cuáles son los síntomas de 'ovario poliquístico'

Aunque el nombre cambie, las señales de alerta siguen siendo fundamentales para buscar ayuda. Para que un adulto sea diagnosticado con SOMP, debe cumplir con al menos dos de estos tres criterios:

Ciclos irregulares: Ausencia de regla o periodos muy espaciados (oligo-anovulación). Exceso de andrógenos: Esto se traduce en señales físicas como acné persistente, caída del cabello o crecimiento de vello en zonas no deseadas (hirsutismo). Imagen ovárica: La apariencia de "ovarios poliquísticos" en una ecografía o niveles elevados de la hormona antimülleriana en sangre.

Es vital entender que el aspecto "metabólico" del nuevo nombre nos recuerda que también hay que vigilar la resistencia a la insulina, el riesgo de diabetes tipo 2, la salud del corazón y el bienestar emocional, ya que la depresión y la ansiedad son impactos frecuentes de esta condición.

Este proceso incluye actualizar los historiales médicos electrónicos, educar a los profesionales de la salud y trabajar de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el término SOMP sea el estándar oficial en la Clasificación Internacional de Enfermedades.

La meta final es que para el año 2028, la Guía Internacional de la enfermedad ya utilice exclusivamente este nombre en los 195 países donde se aplica.

