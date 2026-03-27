Exponen video del momento en que capturan a Yailin ‘La Más Viral’ en República Dominicana

En las últimas horas, las redes sociales quedaron en shock tras la difusión del video que muestra el momento exacto de la detención de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida mundialmente como Yailin ‘La Más Viral’, esto después de su incidente, que tuvo lugar el pasado martes 24 de marzo de 2026 en República Dominicana.

Se conoció por parte de la Policía Nacional de la República Dominicana, que la intervención se produjo en la calle Aris Azar, en donde la artista se desplazaba en un Lamborghini verde cuando fue interceptada por agentes durante un control de seguridad ciudadana de rutina.

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Tanto es así que en las imágenes que han circulado de manera viral, se observa cómo el movimiento en este sector popular de la capital dominicana se vio interrumpido por la presencia policial que rodeaba el auto registrado a nombre de la intérprete de ‘Chivirika’. Yailin no se encontraba sola; las autoridades confirmaron que había otras dos personas.



¿Qué encontraron las autoridades en el vehículo de Yailin ‘La Más Viral’?

Una vez comenzó la investigación de las autoridades al vehículo de Yailin ‘La Más Viral’ se complicó tras el hallazgo de dos armas de fuego en el interior del automóvil. Según el reporte detallado proporcionado por el vocero de la institución, Diego Pesquera, el armamento incautado era una Glock 19 de quinta generación y una Zoraki.

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Sin embargo, otro problema que encontraron fue que, al momento de la verificación, la artista y sus acompañantes no pudieron presentar la documentación legal necesaria para el porte de estos elementos. Por lo cual, esta infracción a las normativas locales sobre el control de armas y municiones fue lo impulsó su captura.

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Este incidente marca la tercera ocasión en la que Yailin ‘La Más Viral’ enfrenta una detención policial, sumándose a una lista de controversias que han marcado su carrera. El caso ha generado un fuerte eco en redes sociales, donde usuarios comparan su situación con la de su expareja, Anuel AA, quien en 2016 cumplió una condena de 30 meses por posesión ilegal de estos artefactos.

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Actualmente, el caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Las autoridades han declarado que la investigación está en una "fase activa" para determinar la procedencia legal de lo encontrado y definir si se presentarán cargos formales.

Mientras tanto, el equipo legal de la artista no ha emitido un comunicado oficial, y la artista permanece a la espera de la audiencia que definirá su futuro inmediato.