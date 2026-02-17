Melina Ramírez da de qué hablar y se deja ver con la ex de su esposo en Barranquilla

La edición 2026 del Carnaval de Barranquilla reunió a miles de personas en las calles de esta ciudad caribeña, uno de los eventos culturales más importantes del país. Entre los asistentes se destacaron varias celebridades del entretenimiento nacional, entre ellas Melina Ramírez, reconocida presentadora colombiana, y Daniella Donado, actriz y exreina del Carnaval, quienes compartieron un momento que llamó la atención de los asistentes y usuarios de redes sociales.

El punto que más generó conversación fue la presencia de Donado junto a Ramírez en la tradicional Batalla de Flores, el desfile principal del Carnaval. La foto de ambas juntas circuló rápidamente en plataformas digitales, destacando por la armonía entre las dos y la energía positiva que se percibió en el encuentro.

Puedes leer: Enrique Peñalosa y el sueño que nunca pudo cumplir; algo inesperado



El encuentro entre Melina Ramírez y Daniella Donado en el Carnaval de Barranquilla

La relación entre Melina Ramírez y Daniella Donado despierta interés debido a su conexión familiar indirecta, puesto que Donado fue esposa de Juan Manuel Mendoza, actor y actual pareja de Ramírez, con quien comparte una hija.



A lo largo del tiempo, ambos han mostrado un vínculo de respeto que parece extenderse más allá de la relación sentimental pasada, priorizando el bienestar de su hija y un ambiente de cordialidad en eventos públicos.



Puedes ver: Él es Kir R, novio de Karina García; es cantante y menor que ella 12 años

Durante el desfile, las expresiones de amistad se hicieron visibles en las imágenes compartidas por los asistentes. Usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes positivos, resaltando la buena relación entre las dos figuras y la manera respetuosa en que interactuaron, lo que generó comentarios en tono de sorpresa y admiración.

La actriz Daniella Donado tiene una trayectoria consolidada en la televisión colombiana, con participaciones en reconocidas producciones y una destacada presencia en el entretenimiento nacional desde sus inicios como Reina del Carnaval de Barranquilla.

Publicidad

Melina Ramírez y expareja de su esposo, Daniella Donado, en el carnaval de Barranquilla Foto: @ Melinaramirez90

Este reconocimiento la convirtió en una figura apreciada por el público mucho antes de compartir escenario con Ramírez en el evento de este año.

Publicidad

Por su parte, Melina Ramírez es una de las presentadoras más comentadas de la actualidad, con un papel activo en programas de televisión de alto rating en Colombia, y su presencia en el Carnaval siempre genera expectativas entre seguidores.

Este encuentro entre Ramírez y Donado se popularizó rápidamente en redes sociales, donde la mayoría destacó que el momento representó un gesto de madurez y respeto entre figuras públicas que comparten vínculos personales importantes en sus vidas.

Aunque este tipo de encuentros suele generar distintas reacciones, el interés se centró en la forma en la que ambas figuras compartieron el evento dentro de un contexto cultural y tradicional.

Mira también: El día que Luis Alfonso confirmó su éxito: el público coreó sus canciones y rompió en llanto