Por carnavales decretan dos festivos en febrero 2026: hay puente extralargo

El calendario oficial de festivos en Argentina para 2026 ya permite organizar con tiempo viajes, descansos y escapadas, y uno de los primeros cortes importantes del año llegará con el Carnaval, que volverá a ofrecer un fin de semana largo muy esperado en pleno verano.

Puedes leer: Estos son los requisitos que por ley deben cumplir los conjuntos residenciales

En Argentina, los festivos de Carnaval están confirmados para el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, lo que, al sumarse al sábado 14 y domingo 15, conforma cuatro días consecutivos de descanso. Este esquema convierte al Carnaval en una de las fechas más atractivas del calendario, tanto para el turismo interno como para quienes buscan una pausa prolongada sin tomar días adicionales.

Festivos de Carnaval 2026 en Argentina

De acuerdo con el calendario nacional, los festivos de Carnaval quedan establecidos así:



Lunes 16 de febrero de 2026

Martes 17 de febrero de 2026

Al integrarse con el fin de semana previo, el descanso completo se organiza de la siguiente manera:



Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero (festivo nacional en Argentina)

Martes 17 de febrero (festivo nacional en Argentina)

Este bloque de cuatro días posiciona al Carnaval como uno de los festivos más aprovechados del año, especialmente en destinos turísticos, ciudades costeras y regiones con celebraciones tradicionales.

El Carnaval en Argentina tiene un fuerte arraigo cultural y forma parte del calendario oficial como antesala de la Cuaresma. A lo largo del país, estas fechas se viven con comparsas, murgas, corsos barriales y celebraciones populares que varían según la región.

Publicidad

Durante varios años, los festivos de Carnaval no formaron parte del calendario nacional, pero fueron restablecidos oficialmente en 2010, recuperando su lugar como uno de los descansos más significativos del año. Desde entonces, el Carnaval se consolidó como un motor clave para el turismo y la actividad económica en distintas provincias.

Publicidad

Puedes leer: ¿Cómo se liquida una pensión en Colombia con ajuste del salario mínimo en 2026?

Otros festivos nacionales en Argentina durante 2026

Además del Carnaval, el calendario de festivos en Argentina en 2026 incluye fechas inamovibles y trasladables que permiten planificar descansos a lo largo del año. Entre los principales festivos nacionales se destacan:



Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Martes 24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre: Navidad

A estos se suman los festivos trasladables, que pueden moverse para favorecer fines de semana largos, y las jornadas con fines turísticos definidas por el Gobierno argentino.

