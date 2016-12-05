La Kalle Julieta Venegas
Julieta Venegas
-
Julieta Venegas revela razón de su ruptura con Álvaro Henríquez; una canción lo anticipó
La reconocida cantante reveló cómo una canción predijo su ruptura de la forma más dolorosa e irónica. Hoy, con el paso del tiempo, la recuerda de una manera distinta.
-
Julieta Venegas y Bad Bunny se unen en 'Lo siento BB', primer disco de Tainy
Bad Bunny aseguró estar "alucinando" por esta experiencia musical
-
Grupo Intocable lanza canción en contra del FEMINICIDIO
En el tema también participaron artistas como Alejandro Sanz, Fher de Maná y Julieta Venegas.