Capacitación de jurados de votación en Colombia 2026: duración, horarios y funciones clave

La preparación de los jurados de votación es uno de los pasos más importantes dentro del calendario electoral en Colombia. Para las elecciones de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció jornadas de capacitación obligatorias dirigidas a los ciudadanos que resultaron designados para cumplir este rol durante la votación.

Este proceso, busca garantizar transparencia, orden y correcta ejecución de las elecciones, además de reducir errores durante el conteo y el diligenciamiento de formularios oficiales, según la entidad.

¿Cuánto tiempo dura la capacitación de jurados de votación?

La capacitación para jurados de votación se desarrolla en franjas horarias definidas, que permiten organizar a los ciudadanos según disponibilidad y ubicación. Cada jornada tiene una duración aproximada de dos horas, tiempo suficiente para explicar funciones, procedimientos y responsabilidades.



Las franjas establecidas por la Registraduría son las siguientes:



8:00 a. m. a 10:00 a. m.

10:00 a. m. a 12:00 p.m.

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Cada jurado recibe información previa con la fecha, el lugar y la hora exacta en la que debe asistir. El cumplimiento de esta citación resulta obligatorio.



¿Dónde se realizan las jornadas de capacitación?

Las capacitaciones se llevan a cabo en puntos definidos por la Registraduría en cada ciudad y municipio del país. Estos espacios pueden ser colegios, universidades, auditorios u otros escenarios habilitados para recibir a los jurados.

La consulta del lugar asignado se puede realizar en la página oficial de la Registraduría Nacional o mediante la aplicación móvil 'aVotar', ingresando el número de cédula. Allí también aparece la información relacionada con la capacitación y el puesto de votación asignado.

¿Qué temas se explican durante la capacitación de jurados de votación?

Durante la jornada, los jurados reciben información clara sobre sus funciones antes, durante y después de la votación. Entre los temas principales se encuentran:



Instalación de la mesa de votación.

de votación. Manejo del material electoral.

Verificación de identidad de los votantes.

de los votantes. Atención al público durante la jornada.

durante la jornada. Cierre de votación y conteo de votos.

Diligenciamiento correcto de formularios.

de formularios. Entrega del material al finalizar la jornada.

Esta instrucción busca que cada jurado actúe con seguridad y conocimiento durante todo el proceso electoral.

¿Cómo es la jornada del jurado el día de elecciones?

El día de la votación, los jurados deben presentarse desde las primeras horas de la mañana para instalar la mesa. La atención al público se extiende hasta el cierre oficial de las urnas y continúa con el conteo de votos y la entrega de documentos.

La jornada solo finaliza cuando todo el material queda en manos del delegado de la Registraduría, lo que puede extender el tiempo de permanencia en el puesto de votación.

Por otro lado, ser jurado de votación es un deber ciudadano, por lo que la inasistencia sin justificación válida puede generar sanciones económicas y consecuencias administrativas, especialmente para servidores públicos.

Por esta razón, la capacitación y la asistencia el día de elecciones resultan fundamentales para evitar problemas legales y contribuir al correcto desarrollo del proceso democrático.

