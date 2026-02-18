Marchas por el salario mínimo: horarios y puntos de concentración en principales ciudades

Desde primera hora de este miércoles 19 de febrero, se esperan marchas en distintas ciudades del país luego del llamado del presidente Gustavo Petro a sindicatos, trabajadores y organizaciones sociales para salir a las calles en defensa del aumento del salario mínimo.

La convocatoria surge tras la suspensión provisional del decreto que fijaba el incremento del salario mínimo para 2026, decisión adoptada por el Consejo de Estado. Desde el Gobierno se ha insistido en que el ajuste salarial responde a estudios técnicos y a la necesidad de garantizar mejores ingresos para millones de trabajadores formales e informales.

A través de su cuenta en X y de los canales oficiales de la Presidencia, se invitó a concentrarse en plazas públicas y puntos emblemáticos de cada ciudad.

El mensaje estuvo dirigido principalmente a personas que dependen de un salario mínimo, pensionados, trabajadores del sector público y privado, y colectivos sindicales.

Ni un peso atrás.

El salario mínimo no es un favor, es un derecho.

Que no le arrebaten al pueblo lo que le pertenece.

¡Nos vemos mañana en las calles!



2:00pm en la Plaza de Bolivar



✊🏽 pic.twitter.com/BXtdNP5g1b — Quena Ribadeneira- Concejala de Bogotá (@QuenaRibadeneir) February 18, 2026

La jornada también ha sido respaldada por congresistas y dirigentes políticos cercanos al Gobierno, quienes han replicado la información sobre los lugares de encuentro y han pedido participación masiva.

Según lo anunciado, las manifestaciones se realizarán de manera simultánea en varias capitales, con horarios escalonados para facilitar la asistencia.

Las autoridades han recomendado a quienes se movilicen planear sus recorridos con anticipación, especialmente en zonas céntricas, donde se prevén cierres viales temporales y cambios en algunas rutas de transporte público. También se ha pedido a quienes no participen en las concentraciones tener en cuenta los puntos de reunión para evitar retrasos en sus desplazamientos.

La convocatoria se enfoca en respaldar el concepto de “salario vital”, nombre con el que el Gobierno ha denominado el incremento propuesto, y en expresar desacuerdo con la decisión judicial que dejó en pausa el decreto. Para muchos asistentes, la jornada será una forma de manifestar apoyo a la política salarial y a la postura del Ejecutivo frente a la suspensión.

Gobierno pide levantar suspensión del decreto del salario mínimo 2026 /Foto: AFP/IA

Puntos de concentración por ciudad: 19 de febrero

Bogotá Lugar : Plaza de Bolívar Hora : 2:00 p. m.

Manizales Lugar : Palacio de Justicia Hora : 4:30 p. m.

Medellín Lugar : Carrera 46 entre calles 38 y 40, frente al Centro Cívico Hora : 9:00 a. m.

Valledupar Lugar: SENA Hora : 4:00 p. m.

Montería Lugar : Parque Simón Bolívar, frente a la Gobernación Hora : 8:30 a. m.

Pereira Lugar : Plaza de Bolívar Hora : 4:00 p. m.

Ibagué Lugar : Parque Manuel Murillo Toro Hora : 10:00 a. m.

Bucaramanga Lugar : Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento Hora : 4:00 p. m.

Cúcuta Lugar : Terminal de Transportes Hora : 8:00 a. m.

Cali Lugar : Plazoleta de San Francisco Hora : 4:00 p. m.



La información sobre los puntos de encuentro ha sido difundida por ministerios y entidades del Gobierno, así como por organizaciones sociales que apoyan la movilización.

En cada ciudad se espera la presencia de delegaciones sindicales y colectivos ciudadanos que se reunirán en los sitios indicados para luego desarrollar actividades públicas relacionadas con el tema salarial.

