Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
NOMINACIONES PREMIOS OSCAR
CIERRE DE BANCO AGRARIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Bad Bunny en Medellín: apertura de puertas y hora exacta de su salida al escenario

Bad Bunny en Medellín: apertura de puertas y hora exacta de su salida al escenario

Bad Bunny llega a Medellín con tres conciertos en el Atanasio Girardot. Conozca cómo será el ingreso al estadio y cuándo inicia el show principal.

Bad Bunny en Medellín: horario de apertura de puertas
Bad Bunny en Medellín: horario de apertura de puertas
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín ya tienen definidos los horarios clave que más consultan los asistentes: la apertura de puertas y el momento exacto en el que el artista sale al escenario. El evento se realizará en el Estadio Atanasio Girardot durante tres noches consecutivas, los días 23, 24 y 25 de enero de 2026.

De acuerdo con la información logística del evento, las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 de la tarde, permitiendo el ingreso gradual del público. Sin embargo, el show principal tiene un horario distinto y es importante tenerlo claro para organizar la llegada al recinto.

Puedes leer: Bad Bunny en Medellín este 23: los outfits que dominarán el concierto

Te puede interesar

  1. Eclipse solar total de 2026
    Eclipse solar total de 2026
    /Foto: IA
    Virales

    Eclipse solar total de 2026: cuándo será y qué países vivirán la oscuridad total

  2. Profesor Neill Cubides: informe de Medicina Legal
    Profesor Neill Cubides: informe de Medicina Legal
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Medicina Legal revela fríos hallazgos del caso del profesor del Externado; señales de agonía

¿A qué hora se presenta Bad Bunny en Medellín?

Bad Bunny se presenta a las 9:00 de la noche, hora en la que está programada su salida al escenario en las tres fechas del concierto. Este será el inicio oficial del espectáculo principal, que concentra la mayor expectativa del público.

Durante las horas previas, el estadio contará con ambientación musical, ajustes técnicos y organización del público, pero la aparición del artista está prevista únicamente en horario nocturno, una práctica habitual en espectáculos de gran formato.

Publicidad

Uno de los errores más comunes entre los asistentes es confundir la apertura de puertas con la hora del concierto. En este caso, la diferencia es amplia:

  • El ingreso al estadio inicia desde la tarde.
  • Bad Bunny sale al escenario varias horas después.

Esto permite que el público entre con calma, ubique su localidad y evite congestiones de último momento, especialmente en un evento que reunirá a decenas de miles de personas por noche.

Outfits para el concierto de Bad Bunny en Medellín
Outfits para el concierto de Bad Bunny en Medellín
/Foto: AFP

Duración del concierto de Bad Bunny

Una vez Bad Bunny inicia su presentación, el espectáculo tiene una duración estimada de cerca de tres horas, tiempo en el que el artista recorre su repertorio acompañado de un montaje escénico de gran nivel, pantallas, luces y efectos visuales.

Publicidad

El final del concierto está previsto para altas horas de la noche, por lo que se recomienda a los asistentes planear con anticipación su salida del estadio y el regreso a casa.

Puedes leer: El detalle que podría complicar el ingreso a los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Recomendaciones para el ingreso al Atanasio Girardot

La organización del evento ha reiterado algunas recomendaciones clave:

  • Llegar con tiempo suficiente para evitar filas extensas.
  • Revisar con anticipación la puerta asignada según la boleta.
  • Tener en cuenta que el mayor flujo de ingreso se concentra en la franja previa al inicio del show.
  • Consultar únicamente canales oficiales ante posibles actualizaciones logísticas.
WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bad Bunny

Conciertos de Colombia

Conciertos

Medellín