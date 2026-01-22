Bad Bunny en Medellín: apertura de puertas y hora exacta de su salida al escenario

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín ya tienen definidos los horarios clave que más consultan los asistentes: la apertura de puertas y el momento exacto en el que el artista sale al escenario. El evento se realizará en el Estadio Atanasio Girardot durante tres noches consecutivas, los días 23, 24 y 25 de enero de 2026.

De acuerdo con la información logística del evento, las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 de la tarde, permitiendo el ingreso gradual del público. Sin embargo, el show principal tiene un horario distinto y es importante tenerlo claro para organizar la llegada al recinto.

¿A qué hora se presenta Bad Bunny en Medellín?

Bad Bunny se presenta a las 9:00 de la noche, hora en la que está programada su salida al escenario en las tres fechas del concierto. Este será el inicio oficial del espectáculo principal, que concentra la mayor expectativa del público.

Durante las horas previas, el estadio contará con ambientación musical, ajustes técnicos y organización del público, pero la aparición del artista está prevista únicamente en horario nocturno, una práctica habitual en espectáculos de gran formato.

Uno de los errores más comunes entre los asistentes es confundir la apertura de puertas con la hora del concierto. En este caso, la diferencia es amplia:



El ingreso al estadio inicia desde la tarde.

Bad Bunny sale al escenario varias horas después.

Esto permite que el público entre con calma, ubique su localidad y evite congestiones de último momento, especialmente en un evento que reunirá a decenas de miles de personas por noche.

Duración del concierto de Bad Bunny

Una vez Bad Bunny inicia su presentación, el espectáculo tiene una duración estimada de cerca de tres horas, tiempo en el que el artista recorre su repertorio acompañado de un montaje escénico de gran nivel, pantallas, luces y efectos visuales.

El final del concierto está previsto para altas horas de la noche, por lo que se recomienda a los asistentes planear con anticipación su salida del estadio y el regreso a casa.

Recomendaciones para el ingreso al Atanasio Girardot

La organización del evento ha reiterado algunas recomendaciones clave:

