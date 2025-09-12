Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
BABY SHOWER PAOLA JARA
ÚLTIMAS PALABRAS MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Aparece sin vida exreina de belleza; resultó ser pareja de cabecilla del Clan del Golfo

Aparece sin vida exreina de belleza; resultó ser pareja de cabecilla del Clan del Golfo

La exreina de belleza, Jaskary Lizeth Páez, murió junto a alias Frank, cabecilla del Clan del Golfo, en un operativo en Bolívar.