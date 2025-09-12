Aparece sin vida exreina de belleza; resultó ser pareja de cabecilla del Clan del Golfo

En los últimos días, la Policía Nacional y el Ejército confirmaron un operativo en el que fue dado de baja alias Frank, un reconocido cabecilla del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. La acción se llevó a cabo en zona rural de San Martín de Loba, donde las autoridades desplegaron una ofensiva para golpear a esta estructura.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en medio del procedimiento también murió su pareja sentimental, una joven de tan solo 21 años, conocida en el mundo cultural y festivo de su municipio como exreina de belleza.

Según información oficial, alias Frank estaba en el cartel de los más buscados de Bolívar. Era señalado de coordinar homicidios de líderes sociales y firmantes de paz, además de dirigir ataques contra la Fuerza Pública. Las autoridades lo relacionaban con tres procesos judiciales por homicidio, incluido el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortez, ocurrido en marzo de 2018.

Alias Frank tenía control en varias zonas del sur de Bolívar, específicamente en San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba, donde se encargaba de actividades ilegales relacionadas con narcotráfico y extorsiones. Durante el operativo en el que perdió la vida, también fueron incautados dos fusiles, munición, equipos de comunicación y material de intendencia.

La historia de alias La Veneca

La otra persona que cayó en el operativo fue identificada como Jaskary Lizeth Páez Martínez, de 21 años, conocida dentro de la organización como alias La Veneca. Su nombre rápidamente se volvió noticia debido a que en 2018 fue elegida como reina de belleza del Carnaval de Cantagallo, en Bolívar.

Páez Martínez era reconocida en su municipio no solo por la corona que alcanzó en el carnaval, sino también por su papel como gestora cultural. De acuerdo con medios regionales, participó en diferentes actividades locales y representó a su comunidad en eventos de tipo cultural a nivel nacional.