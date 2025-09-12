Alejandro Sanz regresa a Colombia con su gira 2026: todo sobre el concierto

El cantante español Alejandro Sanz confirmó que volverá a Colombia con su gira mundial ¿Y ahora qué?, título que también corresponde a su más reciente álbum. La noticia fue compartida por el propio artista en su cuenta de Instagram y de inmediato despertó la emoción de sus fanáticos en el país, que esperaban su regreso desde hace varios años.

La cita con el intérprete de Corazón partío y Amiga mía será el 13 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes de la capital. Allí, Sanz promete un espectáculo cargado de clásicos que marcaron generaciones, mezclados con nuevas canciones que forman parte de su producción discográfica más reciente.

Preventa y venta general de boletas

La boletería estará disponible a través de la página oficial www.tuboleta.com. Según informó la organización del evento, las entradas se podrán adquirir en diferentes etapas:

Preventa Movistar Total: comenzará el miércoles 10 de septiembre y estará activa hasta el 12 de septiembre a las 9:59 a. m.

comenzará el miércoles 10 de septiembre y estará activa hasta el 12 de septiembre a las 9:59 a. m. Preventa Bancos Aval: irá desde el viernes 12 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el lunes 15 de septiembre a las 9:59 a. m.

irá desde el viernes 12 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el lunes 15 de septiembre a las 9:59 a. m. Venta general: se abrirá el mismo lunes 15 de septiembre a partir de las 10:00 a. m., momento en el que cualquier persona podrá comprar sus boletas sin restricción de entidades aliadas.

Precios de las entradas para Alejandro Sanz en Bogotá

Los precios de las boletas varían según la localidad escogida y cada una tiene un costo adicional por el servicio de boletería. La opción más económica corresponde al piso 3 con un valor de $199.000 + $35.600, mientras que la más exclusiva, ubicada en la Tribuna Fan Sur, alcanza los $699.000 + $124.800.

A continuación, la lista completa de localidades y precios anunciados por los organizadores:



Tribuna Fan Sur: $699.000 + $124.800

Platea (102): $649.000 + $115.900

Platea (101 & 103): $599.000 + $107.000

Platea (104 - 106): $399.000 + $71.300

Piso 2 (202 - 204 y 216 - 218): $459.000 + $82.000

Piso 2 (205 - 206 y 214 - 215): $359.000 + $64.100

Piso 2 (207 - 213): $319.000 + $57.000

Piso 3 (303 - 304 y 316 - 317): $219.000 + $39.100

Piso 3 (305 - 306 y 314 - 315): $259.000 + $46.300

Piso 3 (307 y 313): $229.000 + $40.900

Piso 3 (302 y 318): $199.000 + $35.600

Colombia será uno de los primeros destinos de la gira ¿Y ahora qué? en Latinoamérica. Después de su show en Bogotá, Alejandro Sanz continuará su recorrido por países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina, de acuerdo con la publicación que hizo en sus redes sociales el pasado 10 de septiembre.