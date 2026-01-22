Contundente respuesta de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme ante señalamientos de 'cachón'

En el volátil mundo del espectáculo mexicano, pocos nombres generan tanto ruido mediático como el de Eduin Caz. Recientemente, el líder de Grupo Firme se encontró una vez más en el centro del huracán informativo, pero esta vez el foco no estaba sobre sus propias acciones, sino sobre su esposa, Daisy Anahy.

Durante los últimos días de enero de 2026, las plataformas digitales se inundaron de especulaciones que sugerían una presunta infidelidad de Anahy con nada menos que "El Yaki", exvocalista de la banda El Recodo y amigo cercano del cantante.

La controversia no surgió de la nada. La narrativa del supuesto engaño cobró fuerza debido a que Luis Alfonso Partida, conocido como "El Yaki", no es un extraño para la familia; es el padrino de uno de los hijos del matrimonio y un amigo íntimo de Eduin, lo que añadía un tinte de traición personal a los rumores que circulaban en diversos espacios informativos.



La chispa que encendió la polémica fue un video compartido por la propia Daisy Anahy, en el cual utilizaba de fondo el tema "Todo Lo Que Fue". Para los seguidores más atentos, la elección de esta canción —que profundiza precisamente en actos de infidelidad— no fue una coincidencia, sino un mensaje cifrado.

En las redes sociales, muchos usuarios aseguraron que la esposa del cantante estaría buscando "vengarse" tras haber perdonado las múltiples infidelidades de Eduin Caz en el pasado, especialmente tras su breve pero muy comentada separación en 2023.

Hay que recordar que la pareja atravesó una crisis pública tan severa que, durante los Premios Lo Nuestro de 2023, el intérprete de "Ya supérame" se refirió a Anahy como su "exesposa". Aunque lograron reconciliarse formalmente en 2024, el fantasma de los errores pasados parecía acechar nuevamente su estabilidad familiar este 2026.

Ante el incremento de la ola de comentarios y la presión mediática, el vocalista de 31 años decidió actuar de manera estratégica y romántica para desestimar cualquier duda sobre su presente amoroso.

El 20 de enero, Eduin Parra (nombre real del artista) utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje directo y sin escalas.

Lejos de emitir comunicados serios o videos defensivos, compartió una galería fotográfica que situaba al matrimonio en el escenario más icónico del romance mundial: París, Francia.

En las imágenes, se observa a la pareja posando cariñosamente frente a la emblemática Torre Eiffel. Eduin acompañó la publicación con un sencillo pero potente: "Feliz 11 aniversario", confirmando que su unión sigue firme a pesar de las tormentas digitales.

Por su parte, Daisy Anahy se mostró conmovida por el gesto, revelando que había llorado por las sorpresas de su aniversario y que estar viviendo ese sueño junto a él era lo más bonito que podía pasarle.

En las postales, no faltaron los detalles de lujo, incluyendo un enorme ramo de rosas rojas y accesorios de firmas exclusivas como Hermès, demostrando que la celebración fue por todo lo alto.

La historia entre Eduin y Daisy es una de las más longevas y seguidas del regional mexicano. Ambos se conocieron en 2009, cuando todavía eran estudiantes de preparatoria. Tras un noviazgo de más de cinco años, contrajeron matrimonio el 16 de enero de 2015 en Tijuana.

A lo largo de sus 11 años de casados, han formado una familia con tres hijos: Eduin Gerardo, nacido en 2015; Dhasia Geraldine, en 2020; y el pequeño Christian Oswald, en 2023.

