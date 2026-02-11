Oración para que deje de llover en Colombia ante las fuertes lluvias de 2026: plegaria

Las lluvias de 2026 no han dado tregua en varias regiones de Colombia. En diferentes ciudades y municipios, el agua ha provocado deslizamientos, vías bloqueadas, vehículos atrapados y familias que han tenido que buscar albergue.

También se han registrado pérdidas materiales y situaciones difíciles para comunidades enteras, mientras el clima sigue marcando jornadas de aguaceros constantes.

Ante este panorama, muchas personas han recurrido a la fe como una forma de encontrar calma y pedir que las lluvias disminuyan. En redes sociales y buscadores, una de las frases más consultadas es: “oración para que deje de llover en Colombia”, especialmente por quienes viven en zonas afectadas y temen nuevas emergencias.

La siguiente oración está pensada para estas lluvias de 2026, para quienes ven el cielo nublado todos los días y para quienes esperan que el agua dé un respiro a los campos, a las ciudades y a los hogares que hoy están en riesgo.

Oración para que deje de llover

Oración para que deje de llover en Colombia

Dios de la vida y del cielo,

hoy levanto mi voz desde Colombia,

desde esta tierra que ha sido golpeada por la lluvia constante

y por las noches largas de preocupación.

Mira nuestros pueblos, nuestras ciudades,

los caminos llenos de agua,

las casas que han sufrido daño

y las familias que buscan refugio.

Te pedimos que el cielo se serene,

que las nubes descarguen solo lo necesario

y que llegue el tiempo del descanso para la tierra.

Calma los ríos, seca los caminos,

protege a quienes hoy no tienen dónde dormir

y cuida a los animales que han quedado sin abrigo.

Danos fortaleza para esperar,

paciencia para resistir

y esperanza para volver a empezar.

Que esta lluvia se transforme en tranquilidad,

que el viento se lleve el miedo

y que el sol vuelva a salir sobre Colombia.

Amén.

Cómo hacer la oración: paso a paso

Busca un lugar tranquilo en tu casa o en el sitio donde te encuentres. Si puedes, enciende una vela blanca como símbolo de calma y protección. Respira profundo tres veces antes de comenzar. Lee la oración completa en voz alta o en silencio. Al terminar, pide con tus propias palabras por tu familia, tu barrio o tu ciudad. Mantén una actitud de respeto y concentración durante unos minutos.

¿Cuántos días debe repetirse?

Esta oración debe repetirse la misma oración durante 7 días seguidos, sin cambiar sus palabras.

Se recomienda hacerla:

✔ En la mañana o en la noche

✔ A la misma hora cada día

✔ Con intención clara de pedir calma para el clima

Muchas personas prefieren hacerlo en familia o compartirla con vecinos y amigos que también estén afectados por las lluvias.

