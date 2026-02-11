Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / Oración para que deje de llover en Colombia ante las fuertes lluvias de 2026: plegaria

Oración para que deje de llover en Colombia ante las fuertes lluvias de 2026: plegaria

Colombianos buscan una oración para que deje de llover ante las intensas lluvias de 2026 que han causado daños, deslizamientos y personas en albergues.

Oración para que deje de llover
Oración para que deje de llover
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Las lluvias de 2026 no han dado tregua en varias regiones de Colombia. En diferentes ciudades y municipios, el agua ha provocado deslizamientos, vías bloqueadas, vehículos atrapados y familias que han tenido que buscar albergue.

También se han registrado pérdidas materiales y situaciones difíciles para comunidades enteras, mientras el clima sigue marcando jornadas de aguaceros constantes.

Puedes leer: Oración de San Rafael para pedir por los enfermos; protección constante

Ante este panorama, muchas personas han recurrido a la fe como una forma de encontrar calma y pedir que las lluvias disminuyan. En redes sociales y buscadores, una de las frases más consultadas es: “oración para que deje de llover en Colombia”, especialmente por quienes viven en zonas afectadas y temen nuevas emergencias.

La siguiente oración está pensada para estas lluvias de 2026, para quienes ven el cielo nublado todos los días y para quienes esperan que el agua dé un respiro a los campos, a las ciudades y a los hogares que hoy están en riesgo.

Puedes leer: Conoce tu santo protector según tu fecha de nacimiento; son tu guía espiritual

Oración para que deje de llover
Oración para que deje de llover
Made with Google AI

Oración para que deje de llover en Colombia

Dios de la vida y del cielo,
hoy levanto mi voz desde Colombia,
desde esta tierra que ha sido golpeada por la lluvia constante
y por las noches largas de preocupación.

Mira nuestros pueblos, nuestras ciudades,
los caminos llenos de agua,
las casas que han sufrido daño
y las familias que buscan refugio.

Te pedimos que el cielo se serene,
que las nubes descarguen solo lo necesario
y que llegue el tiempo del descanso para la tierra.
Calma los ríos, seca los caminos,
protege a quienes hoy no tienen dónde dormir
y cuida a los animales que han quedado sin abrigo.

Danos fortaleza para esperar,
paciencia para resistir
y esperanza para volver a empezar.
Que esta lluvia se transforme en tranquilidad,
que el viento se lleve el miedo
y que el sol vuelva a salir sobre Colombia.

Amén.

Cómo hacer la oración: paso a paso

  1. Busca un lugar tranquilo en tu casa o en el sitio donde te encuentres.
  2. Si puedes, enciende una vela blanca como símbolo de calma y protección.
  3. Respira profundo tres veces antes de comenzar.
  4. Lee la oración completa en voz alta o en silencio.
  5. Al terminar, pide con tus propias palabras por tu familia, tu barrio o tu ciudad.
  6. Mantén una actitud de respeto y concentración durante unos minutos.

¿Cuántos días debe repetirse?

Esta oración debe repetirse la misma oración durante 7 días seguidos, sin cambiar sus palabras.
Se recomienda hacerla:
✔ En la mañana o en la noche
✔ A la misma hora cada día
✔ Con intención clara de pedir calma para el clima

Muchas personas prefieren hacerlo en familia o compartirla con vecinos y amigos que también estén afectados por las lluvias.

