Oración para que deje de llover en Colombia ante las fuertes lluvias de 2026: plegaria

Las lluvias de 2026 no han dado tregua en varias regiones de Colombia. En diferentes ciudades y municipios, el agua ha provocado deslizamientos, vías bloqueadas, vehículos atrapados y familias que han tenido que buscar albergue.
También se han registrado pérdidas materiales y situaciones difíciles para comunidades enteras, mientras el clima sigue marcando jornadas de aguaceros constantes.
Ante este panorama, muchas personas han recurrido a la fe como una forma de encontrar calma y pedir que las lluvias disminuyan. En redes sociales y buscadores, una de las frases más consultadas es: “oración para que deje de llover en Colombia”, especialmente por quienes viven en zonas afectadas y temen nuevas emergencias.
La siguiente oración está pensada para estas lluvias de 2026, para quienes ven el cielo nublado todos los días y para quienes esperan que el agua dé un respiro a los campos, a las ciudades y a los hogares que hoy están en riesgo.
Oración para que deje de llover en Colombia
Dios de la vida y del cielo,
hoy levanto mi voz desde Colombia,
desde esta tierra que ha sido golpeada por la lluvia constante
y por las noches largas de preocupación.
Mira nuestros pueblos, nuestras ciudades,
los caminos llenos de agua,
las casas que han sufrido daño
y las familias que buscan refugio.
Te pedimos que el cielo se serene,
que las nubes descarguen solo lo necesario
y que llegue el tiempo del descanso para la tierra.
Calma los ríos, seca los caminos,
protege a quienes hoy no tienen dónde dormir
y cuida a los animales que han quedado sin abrigo.
Danos fortaleza para esperar,
paciencia para resistir
y esperanza para volver a empezar.
Que esta lluvia se transforme en tranquilidad,
que el viento se lleve el miedo
y que el sol vuelva a salir sobre Colombia.
Amén.
Cómo hacer la oración: paso a paso
- Busca un lugar tranquilo en tu casa o en el sitio donde te encuentres.
- Si puedes, enciende una vela blanca como símbolo de calma y protección.
- Respira profundo tres veces antes de comenzar.
- Lee la oración completa en voz alta o en silencio.
- Al terminar, pide con tus propias palabras por tu familia, tu barrio o tu ciudad.
- Mantén una actitud de respeto y concentración durante unos minutos.
¿Cuántos días debe repetirse?
Esta oración debe repetirse la misma oración durante 7 días seguidos, sin cambiar sus palabras.
Se recomienda hacerla:
✔ En la mañana o en la noche
✔ A la misma hora cada día
✔ Con intención clara de pedir calma para el clima
Muchas personas prefieren hacerlo en familia o compartirla con vecinos y amigos que también estén afectados por las lluvias.