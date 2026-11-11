Esta fue la última canción que grabaron los músicos de Kbeto Zuleta antes de morir

Continúan conociéndose detalles de las víctimas del accidente que sufrió el bus en el que se movilizaba la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. En esta ocasión, llamó la atención una canción que tres de los músicos fallecidos alcanzaron a grabar antes del siniestro.

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 26 de octubre de 2026, cuando el vehículo en el que viajaba el cantante Kbeto Zuleta junto con su equipo de trabajo sufrió un grave siniestro vial.

Publicidad

Durante la jornada de los hechos, se confirmó el fallecimiento de los músicos Harold Santana y Geovanny Lobo, quienes murieron debido al impacto. Días después, también se conoció la muerte de Radamel Navarro, a causa de las lesiones que sufrió.



¿Cuál fue la canción que grabaron las víctimas del accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?

Medios locales de Valledupar, como Portal Enlace, recordaron una de las últimas producciones musicales en las que participaron los artistas antes de fallecer. Se trata de la canción '5 Letras', en la que aparecen Harold Santana, Geovanny Lobo y Radamel Navarro.

A diferencia del repertorio vallenato que interpretaban habitualmente durante las presentaciones de la agrupación, en esta ocasión los tres músicos participaron en un tema de música cristiana.

Publicidad

Sobre este aspecto, el cantante Beto Pérez, amigo de los fallecidos, destacó que ellos siempre mantuvieron un vínculo especial con este género musical y con su fe.

“Siempre tuvieron un vínculo con la música cristiana. Le servían al Señor”, expresó Pérez al medio mencionado.

Publicidad

La grabación, en la que los tres aparecen compartiendo su gusto por la música cristiana, ha generado mensajes de cariño y nostalgia entre quienes los conocieron y siguieron su trabajo artístico.

¿Qué hipótesis se manejan sobre el accidente del bus donde viajaba Kbeto Zuleta?

El accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre de 2026, en la carretera que comunica a El Difícil, en el departamento del Magdalena, con Bosconia, en el Cesar. En ese trayecto, el bus cayó desde el puente sobre el río Ariguaní cuando regresaba hacia Valledupar, después de que la agrupación cumpliera una presentación en Sincelejo.

Publicidad

Días después del siniestro, la empresa SuperStar, propietaria del vehículo, se pronunció sobre las posibles causas del accidente. Según explicó, la hipótesis de un microsueño por parte de uno de los conductores no sería compatible con la información que tenían, pues el cambio de conductor se habría realizado aproximadamente 30 minutos antes del hecho.

Por otra parte, un vocero de la compañía señaló que una persona cercana al conductor manifestó que este habría alcanzado a decir que dos perros se atravesaron repentinamente en la vía.

Publicidad

Esta última versión forma parte de las hipótesis que se han conocido sobre lo ocurrido. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.