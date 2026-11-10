Sale a la luz emotivo VIDEO de Kbeto Zuleta junto a su padre Poncho Zuleta tras accidente

El cantante Poncho Zuleta conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video junto a su hijo Kbeto Zuleta, quien atraviesa un complejo proceso de recuperación tras el accidente vial que sufrió el pasado 26 de octubre de 2026.

La publicación apareció el 9 de noviembre en la cuenta de Instagram del intérprete vallenato y muestra unas palabras que su hijo le dedicó a su padre durante la celebración de su cumpleaños. Aunque el encuentro ocurrió semanas atrás, el mensaje adquirió un nuevo sentido en medio de la situación que enfrenta la familia.

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¿Qué le dijo Kbeto Zuleta a su padre Poncho durante su cumpleaños?

En el video, que al parecer se grabó el 19 de septiembre, Kbeto aparece sobre el escenario, con micrófono en mano, mientras expresa el cariño y la admiración que siente por su padre; él reconoce lo importante que resulta compartir momentos especiales con él.

"Son pocas las oportunidades que tengo al lado de mi padre, sobre todo en estas fechas tan especiales como es el cumpleaños de él", expresó el cantante, quien también aprovechó el espacio para agradecer por tenerlo a su lado y pedir por su bienestar.

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En otro momento, manifestó el orgullo que siente al compartir con su papá y le pidió a Dios que le permita conservar la salud y las ganas de seguir cantando. Además, dejó claro que:"Antes de ser artista, primero papá. Porque usted artista para mí segundo plano. Primer plano para mí es papá y usted es un papá".

El momento también estuvo acompañado de muestras de afecto entre padre e hijo, pues Kbeto le pidió un beso a Poncho y cerró su intervención con una frase que capto la atención de los seguidores: "Lo amo como usted dice, como si le hubiera parido".

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¿Qué escribió Poncho Zuleta al recordar las palabras de su hijo?

Junto al video, el cantante vallenato publicó un mensaje en el que explicó por qué decidió compartir nuevamente ese recuerdo:"Estas palabras me las dedicó mi hijo Kbeto el 19 de septiembre, con motivo de mi cumpleaños. Hoy las vuelvo a escuchar y llegan a mi corazón de una manera diferente, con una emoción que no puedo explicar".

Asimismo, Poncho le dedicó unas palabras de cariño a su hijo y se refirió al proceso que atraviesa: "Te amo, hijo mío. Dios es grande y en sus manos seguimos poniendo tu recuperación".

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El artista también agradeció a quienes permanecen pendientes de su familia y envían mensajes de apoyo durante estos días: "Gracias de corazón a todos por sus oraciones, por su cariño y por estar pendientes de mi hijo y de nuestra familia. Dios los bendiga", agregó.

¿Qué ocurrió con Kbeto Zuleta en el accidente vial?

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El accidente ocurrió el lunes 26 de octubre de 2026, cuando el vehículo en el que viajaban varias personas de regreso hacia Sincelejo perdió el control y chocó contra las barandas de un puente, antes de caer al río Ariguaní. El siniestro dejó varias víctimas y entre 17 y 22 personas heridas.

Kbeto Zuleta estaba entre los ocupantes afectados y recibió atención médica de urgencias. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente lo trasladaron en un avión ambulancia hasta Barranquilla, donde permaneció bajo atención especializada en condición clínica crítica.

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Durante su tratamiento, el cantante pasó por varios procedimientos médicos, entre ellos la amputación de su pierna izquierda. Desde entonces, su recuperación concentra la atención de sus seguidores y familiares.

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El video despertó múltiples reacciones entre los seguidores de los artistas, quienes recordaron con cariño aquel encuentro sobre el escenario y resaltaron la admiración que Kbeto demostraba hacia su padre. Además, varios internautas enviaron mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación.

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