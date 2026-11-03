Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DIAN: SUBASTA DE CARROS
VIDEOS: TEMBLOR COLOMBIA
PENSIONADOS QUE RECIBIRÁN MÁS DINERO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alina Lozano rompe el silencio tras las declaraciones de Jim Velásquez sobre su matrimonio

Alina Lozano rompe el silencio tras las declaraciones de Jim Velásquez sobre su matrimonio

La actriz respondió en una entrevista a las declaraciones de su expareja sobre su matrimonio, luego de que este asegurara que no tenía validez.

La actriz Alina Lozano y Jim Velásquez el día de su boda, en medio de la polémica por las declaraciones sobre su matrimonio
Alina Lozano rompió el silencio y respondió a las recientes declaraciones de su esposo, Jim Velásquez, respecto a detalles de su matrimonio
Foto: imagen tomada de @lozanoalina
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Alina Lozano rompió el silencio tras las recientes declaraciones de su expareja, Jim Velásquez, quien afirmó en su canal de YouTube que el compromiso entre ambos no tuvo validez, debido a que, según él, el sacerdote que participó en la ceremonia era un actor y no un religioso verdadero.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Puedes leer: ¿Alina Lozano salió del clóset? La actriz sorprendió tras salir vestida como un hombre

Publicidad

Últimas noticias

Belinda y Mafe Walker en collage tras su insólito encuentro en la fiesta Beliween hablando en idioma extraterrestre
Farándula

Video: Inesperado encuentro entre Belinda y Mafe Walker; ¿activaron un código alienígena?

Montaje fotográfico de uno de los integrantes del dúo Dragon y Caballero junto a un fondo alusivo a la ayahuasca durante la entrevista sobre su experiencia
Farándula

Así fue la experiencia de Dragon y Caballero con la ayahuasca: “Sentí mucho miedo”

¿Cómo respondió Alina Lozano a las declaraciones de Jim Velásquez?

Durante una entrevista concedida al periodista Carlos Ochoa, Alina Lozano reaccionó directamente a estas afirmaciones. La actriz señaló que su expareja estaría utilizando estrategias en redes sociales para atraer público a sus contenidos.

“Eso lo está diciendo mi ex. Siento que está utilizando las frases gancho virales para que la gente llegue y después terminar diciendo que fue algo simbólico, que fue una bendición, lo cual es cierto”, manifestó Alina durante la entrevista.

Te puede interesar

Alina Lozano y Jim Velásquez sonrientes luciendo prendas con estampado de leopardo
Farándula

Jim Velásquez aclara rumores y cuenta todo sobre su separación con Alina Lozano

Alina Lozano en video tras ser captada besando a un hombre durante su viaje a Costa Rica luego de separarse de Jim Velásquez
Farándula

¿Tiene nuevo amor? Alina Lozano enciende las redes tras VIDEO besando a un hombre

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

“El cura no era actor, era un cura de verdad”, afirmó Lozano al referirse a la celebración que compartieron públicamente. Además, insistió en que, para ella, la boda que realizaron en Cartagena sí fue real, pues así lo quiso y vivió personalmente.

Publicidad

¿A qué se deben las declaraciones de Alina Lozano?

Publicidad

La reacción de la actriz se produjo después de que Jim Velásquez asegurara públicamente que entre ambos nunca existió un matrimonio formal con efectos legales. Según explicó, nunca firmaron un acta matrimonial y, por esa razón, tampoco tuvieron que realizar trámites de divorcio.

De igual forma, Jim aclaró que la celebración más grande, a la que asistieron más de 200 invitados y en la que participó un sacerdote católico, correspondió a una bendición simbólica, sin efectos civiles ni eclesiásticos.

Puedes leer: ¿Tiene un 'viejito proveedor'? Hija de Karina García rompe el silencio tras especulaciones

Cabe mencionar que no es la primera vez que la expareja protagoniza un desacuerdo público. Anteriormente, Alina Lozano cuestionó que Velásquez revelara detalles sobre la naturaleza simbólica de su matrimonio varios meses después de su separación.

Publicidad

Te puede interesar

Fotografía conmemorativa del actor Patrick Stewart, intérprete del Profesor Charles Xavier en X-Men.
Farándula

Luto en Hollywood: querido actor de X-Men murió tras batallar contra una fuerte demencia

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: así fue el vestido de novia de la influencer
Farándula

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: así fue el vestido de novia de la influencer

Asimismo, la actriz puso sobre la mesa el aspecto económico y las ganancias derivadas de la mediática boda, reiterando que su preferencia inicial era realizar una ceremonia más sencilla.

Publicidad

Por su parte, Velásquez respondió en su momento que la organización de dicho evento fue una decisión que ambos acordaron.

Cabe recordar que Alina Lozano y Jim Velásquez comenzaron su relación en 2022 y estuvieron constantemente bajo la mirada de la opinión pública debido a su diferencia de edad, cercana a los 30 años. La separación definitiva de la pareja se confirmó durante 2026, tras su participación en el reality ¿Apostarías por mí?.

Relacionados

Alina Lozano

Jim Velásquez