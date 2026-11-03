Alina Lozano rompe el silencio tras las declaraciones de Jim Velásquez sobre su matrimonio

Alina Lozano rompió el silencio tras las recientes declaraciones de su expareja, Jim Velásquez, quien afirmó en su canal de YouTube que el compromiso entre ambos no tuvo validez, debido a que, según él, el sacerdote que participó en la ceremonia era un actor y no un religioso verdadero.

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¿Cómo respondió Alina Lozano a las declaraciones de Jim Velásquez?

Durante una entrevista concedida al periodista Carlos Ochoa, Alina Lozano reaccionó directamente a estas afirmaciones. La actriz señaló que su expareja estaría utilizando estrategias en redes sociales para atraer público a sus contenidos.



“Eso lo está diciendo mi ex. Siento que está utilizando las frases gancho virales para que la gente llegue y después terminar diciendo que fue algo simbólico, que fue una bendición, lo cual es cierto”, manifestó Alina durante la entrevista.

“El cura no era actor, era un cura de verdad”, afirmó Lozano al referirse a la celebración que compartieron públicamente. Además, insistió en que, para ella, la boda que realizaron en Cartagena sí fue real, pues así lo quiso y vivió personalmente.

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¿A qué se deben las declaraciones de Alina Lozano?

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La reacción de la actriz se produjo después de que Jim Velásquez asegurara públicamente que entre ambos nunca existió un matrimonio formal con efectos legales. Según explicó, nunca firmaron un acta matrimonial y, por esa razón, tampoco tuvieron que realizar trámites de divorcio.

De igual forma, Jim aclaró que la celebración más grande, a la que asistieron más de 200 invitados y en la que participó un sacerdote católico, correspondió a una bendición simbólica, sin efectos civiles ni eclesiásticos.

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Cabe mencionar que no es la primera vez que la expareja protagoniza un desacuerdo público. Anteriormente, Alina Lozano cuestionó que Velásquez revelara detalles sobre la naturaleza simbólica de su matrimonio varios meses después de su separación.

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Asimismo, la actriz puso sobre la mesa el aspecto económico y las ganancias derivadas de la mediática boda, reiterando que su preferencia inicial era realizar una ceremonia más sencilla.

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Por su parte, Velásquez respondió en su momento que la organización de dicho evento fue una decisión que ambos acordaron.

Cabe recordar que Alina Lozano y Jim Velásquez comenzaron su relación en 2022 y estuvieron constantemente bajo la mirada de la opinión pública debido a su diferencia de edad, cercana a los 30 años. La separación definitiva de la pareja se confirmó durante 2026, tras su participación en el reality ¿Apostarías por mí?.