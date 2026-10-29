Luto en Hollywood: querido actor de X-Men murió tras batallar contra una fuerte demencia

El mundo del entretenimiento y la cultura pop se visten de luto tras confirmarse una dolorosa pérdida para el cine de ciencia ficción y los fanáticos de las sagas de superhéroes más icónicas de la historia.

El legendario actor británico Sir Patrick Stewart murió a los 86 años de edad, dejando un vacío imposible de llenar en los corazones de millones de seguidores alrededor del planeta.

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El lamentable deceso ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia oficial de Los Ángeles, California. Portavoces de la familia y allegados confirmaron mediante un sentido comunicado este jueves que su partida se produjo de manera pacífica, cerrando un capítulo dorado en la historia de la actuación contemporánea.



La causa detrás de su fallecimiento ha conmovido profundamente a la opinión pública. Según los reportes oficiales, el intérprete atravesó un complejo y discreto proceso de salud relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.



En sus últimos momentos, el querido artista estuvo cobijado por su entorno íntimo y recibió el afecto incondicional de sus seres queridos, falleciendo pacíficamente bajo los cuidados de su esposa, Sunny Ozell, quien lo acompañó firmemente durante esta breve pero dura batalla contra las complicaciones derivadas de estos trastornos neurodegenerativos cognitivos.

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El imborrable legado del Profesor X y Star Trek

La impecable trayectoria de Stewart abarcó más de seis décadas de éxito absoluto en el teatro clásico, la televisión y la pantalla grande.

Los seguidores de la cultura geek lo recordarán eternamente gracias a dos papeles monumentales que marcaron un hito generacional. El primero de ellos fue el del Capitán Jean-Luc Picard, el líder de la USS Enterprise en Star Trek: The Next Generation y Star Trek: Picard.

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El segundo, y quizás el más masivo, fue su magistral encarnación del Profesor Charles Xavier, el poderoso mentor de la saga mutante X-Men de Marvel, un papel que defendió con orgullo y maestría por más de 25 años en el cine.

¿De qué murió el actor Patrick Stewart?

¿De qué murió el actor Patrick Stewart?

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Patrick Stewart murió a causa de complicaciones de salud derivadas de la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. El legendario actor británico falleció pacíficamente en su residencia de Los Ángeles, California. La lamentable noticia fue confirmada de manera oficial el jueves 29 de octubre de 2026 a través de un comunicado emitido por su esposa Sunny Ozell y sus familiares cercanos.

¿Qué edad tenía Patrick Stewart al momento de su muerte?

Al momento de su fallecimiento, Sir Patrick Stewart tenía 86 años de edad. Nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, consolidando una de las trayectorias más impecables, respetadas y duraderas de la industria del entretenimiento tanto en el teatro clásico como en la pantalla grande.

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¿En qué películas de X-Men y Marvel aparece Patrick Stewart?

Patrick Stewart interpretó de forma magistral al Profesor Charles Xavier (Profesor X) en una extensa lista de producciones cinematográficas durante más de dos décadas. Sus apariciones más destacadas incluyen:



X-Men (2000)

•X-Men 2 (2003)

X-Men: La decisión final (2006)

X-Men orígenes: Wolverine (2009)

X-Men: Días del futuro pasado (2014)

Logan (2017), película aclamada donde se exploró una faceta más vulnerable de su personaje

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022)

Avengers: Doomsday, la cual se convierte en su aparición y homenaje póstumo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuál fue su icónico personaje en la saga de Star Trek?

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El actor británico alcanzó el estrellato televisivo mundial al encarnar al Capitán Jean-Luc Picard, el intelectual líder de la nave USS Enterprise.

Comandó la aclamada serie Star Trek: The Next Generation (emitida originalmente entre 1987 y 1994), protagonizó múltiples adaptaciones cinematográficas de la franquicia y regresó al papel en la producción de streaming Star Trek: Picard (2020-2023).

¿Por qué Patrick Stewart tenía el título de "Sir"?

El actor llevaba el título de "Sir" porque fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico (Knight Bachelor) en el año 2010 por la reina Isabel II. Este prestigioso reconocimiento real le fue otorgado en el Palacio de Buckingham como un homenaje oficial a sus invaluables servicios y aportes excepcionales a las artes escénicas y al teatro dramático.