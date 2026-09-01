Exprofesor del Marymount es condenado: revelan las pruebas en su contra tras años de denuncias

Mauricio Zambrano, exprofesor de educación física del Colegio Marymount de Bogotá, fue condenado a 16 años de prisión por decisión del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, luego de ser hallado responsable de los delitos de acto y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, cometidos contra una estudiante que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos.

La decisión fue emitida en primera instancia y además estuvo acompañada de una orden de captura inmediata, debido a que el exdocente había afrontado las últimas etapas del proceso en libertad.

El caso corresponde a hechos ocurridos entre 2020 y 2021, cuando Zambrano se desempeñaba como profesor de educación física en el reconocido colegio del norte de Bogotá.

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¿Quién es Mauricio Zambrano, exprofesor del Colegio Marymount?

Mauricio Zambrano era docente de educación física del Colegio Marymount de Bogotá. De acuerdo con la información relacionada con el proceso, ocupó ese cargo durante el periodo en el que ocurrieron los hechos por los que ahora fue condenado.

La investigación estableció que el entonces profesor aprovechó su posición dentro del entorno escolar y la relación de confianza que tenía con la estudiante.

Aunque la condena conocida corresponde a un caso específico, alrededor de Mauricio Zambrano también se han conocido más de 20 denuncias públicas y testimonios de estudiantes y exalumnas, quienes señalaron diferentes situaciones ocurridas durante varios años.

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Estos señalamientos hacen parte del contexto público del caso y no deben confundirse con los hechos concretos por los que fue condenado en esta sentencia de primera instancia.

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El proceso judicial que terminó con la condena de 16 años comenzó después de que las autoridades conocieran las denuncias y avanzaran en la investigación correspondiente.

La condena contra el exprofesor del Marymount

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó diferentes elementos probatorios para sustentar la acusación contra Zambrano.

Entre las pruebas estuvieron testimonios y peritajes psicológicos forenses relacionados con la estudiante. Tras valorar el material presentado durante el juicio, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá determinó la responsabilidad penal del exdocente y le impuso una pena de 16 años de prisión.

La decisión también contempla restricciones para ejercer determinadas funciones y la prohibición de desempeñar labores docentes con menores de edad.

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Uno de los puntos que marcó la audiencia fue la orden de captura emitida después de conocerse el fallo. Zambrano había permanecido en libertad durante parte del proceso, pero ahora deberá enfrentar la ejecución de la condena mientras avanza el trámite correspondiente.

Con la nueva decisión judicial, el panorama cambió y el juzgado ordenó su captura para que cumpla la pena impuesta en un establecimiento carcelario.

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Sin embargo, la condena todavía puede ser apelada. La defensa anunció que acudirá a los recursos establecidos por la ley y que la decisión podrá ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Por tratarse de una sentencia de primera instancia, el proceso aún no termina completamente.

Mauricio Zambrano fue capturado en la tarde del miércoles /Foto: Fiscalía

¿Qué se sabe del caso del Colegio Marymount?

Los hechos por los que Mauricio Zambrano fue condenado involucran a una estudiante que tenía 14 años. Según la investigación, las conductas ocurrieron en el contexto de la relación que mantenía con ella como docente del colegio.

La Fiscalía llevó el caso ante los jueces y presentó las pruebas que, finalmente, fueron valoradas para emitir la condena.

El expediente también ha generado atención pública debido a los testimonios y denuncias conocidas alrededor del antiguo profesor. No obstante, la decisión judicial anunciada corresponde específicamente a los hechos acreditados dentro de este proceso.

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La institución educativa entregó información solicitada por las autoridades durante la investigación, de acuerdo con lo conocido sobre el desarrollo del caso.

Ahora, con la condena de 16 años de prisión contra Mauricio Zambrano, el proceso entra en una nueva etapa mientras la defensa define los recursos que presentará ante las autoridades judiciales.

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La decisión del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá representa, por ahora, el fallo de primera instancia contra el exprofesor del Colegio Marymount, quien deberá enfrentar la orden de captura y las demás consecuencias establecidas por el juzgado.