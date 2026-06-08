Los 5 eventos astronómicos de junio que podrán observarse desde Colombia

Los amantes de la astronomía tendrán varias razones para mirar al cielo durante junio de 2026. El sexto mes del año llega con una agenda cargada de fenómenos celestes que podrán ser observados desde Colombia y que incluyen encuentros entre planetas, fases lunares especiales y uno de los eventos más esperados por quienes disfrutan de la observación nocturna.

Después de un mayo que llamó la atención por la presencia de la llamada Luna Azul, junio trae nuevos acontecimientos astronómicos que, en algunos casos, podrán apreciarse sin necesidad de equipos especializados, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

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¿Qué eventos astronómicos se podrán ver en Colombia durante junio de 2026?

Uno de los fenómenos más destacados del mes ocurrirá el próximo 9 de junio. Se trata de la conjunción entre Venus y Júpiter, considerados los dos planetas más brillantes visibles desde la Tierra. Durante este evento ambos cuerpos celestes parecerán estar muy cerca uno del otro en el cielo, generando una imagen llamativa para observadores y aficionados a la fotografía nocturna.

Según expertos del portal de divulgación astronómica 'Tu Universo', este encuentro podrá observarse desde Colombia a partir de las 6:15 de la tarde, poco después del atardecer. Además, no será necesario utilizar telescopio para disfrutar del fenómeno.

Otro evento que figura en el calendario será el acercamiento visual entre la Luna y Marte, previsto para el 12 de junio a las 3:30 de la mañana. Aunque se trata de una alineación aparente, suele despertar interés entre quienes siguen los movimientos de los cuerpos celestes.

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Dos días después, el 14 de junio, tendrá lugar la Super Luna Nueva. Este fenómeno ocurre cuando nuestro satélite natural coincide con uno de los puntos más cercanos a la Tierra dentro de su órbita. Aunque la Luna Nueva no es visible en el cielo nocturno, el evento sigue siendo relevante para astrónomos y observadores.

El 21 de junio también tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del año: el solsticio de junio. Este fenómeno marca el momento en que el eje terrestre alcanza su máxima inclinación respecto al Sol, dando inicio al verano en el hemisferio norte. Para Colombia, el evento está previsto hacia las 3:25 de la madrugada.

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La agenda astronómica del mes cerrará con la tradicional Luna de Fresa, una Luna llena que podrá observarse el 29 de junio a las 6:57 de la tarde. Aunque su nombre suele generar confusión, no significa que el satélite adquiera un color rojizo o rosado. La denominación proviene de antiguas tradiciones relacionadas con las cosechas de esta época del año.

Además de estos eventos, junio incluirá otras fechas destacadas dentro del calendario astronómico, como la Luna en cuarto menguante, la Luna en cuarto creciente, varias conjunciones con planetas y cambios importantes en la posición orbital de la Luna.

Por ello, quienes disfrutan de observar el cielo tendrán varias oportunidades durante las próximas semanas para seguir algunos de los fenómenos más llamativos que ofrecerá el universo en este mes.

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