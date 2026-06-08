Así fue el descarrilamiento del Tren de la Sabana en la Carrera 30 de Bogotá

La imagen de un vagón del Tren de la Sabana fuera de los rieles en plena avenida NQS generó preocupación entre los bogotanos y dio pie a múltiples versiones sobre lo ocurrido. Sin embargo, horas después del incidente, el Ministerio de Transporte entregó detalles que permitieron aclarar las circunstancias en las que se presentó la emergencia.

El hecho se registró el domingo 7 de junio en el sector de la avenida Carrera 30 con calle 63, una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital. La situación obligó a la intervención de organismos de emergencia y generó afectaciones temporales en la movilidad mientras se realizaban las labores de atención.

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¿Qué pasó con el Tren de la Sabana en Bogotá y por qué se descarriló un vagón?

De acuerdo con la información oficial entregada por el Ministerio de Transporte, el vehículo involucrado no hacía parte del recorrido turístico que se encontraba prestando servicio ese día.

La cartera explicó que durante la operación de la mañana uno de los coches presentó una novedad técnica relacionada con el sistema de suspensión. Ante esta situación, el vagón fue retirado preventivamente del servicio y trasladado para realizar las revisiones correspondientes.

Fue precisamente durante ese procedimiento de movilización hacia un taller cuando se presentó el descarrilamiento que posteriormente generó preocupación entre ciudadanos y usuarios de redes sociales.

#SUSTO 🚨 Tren de la Sabana sufrió descarrilamiento en Bogotá mientras transportaba aprox. 600 pasajeros. Afortunadamente, no se registran personas lesionadas y los organismos de emergencia trabajan en el lugar para controlar la situación y normalizar la movilidad en el sector. pic.twitter.com/SgcJCTP8oP — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 8, 2026

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Las autoridades también aclararon una de las principales dudas que surgieron tras conocerse el incidente. Contrario a algunas versiones que circularon durante las primeras horas, el vagón no transportaba pasajeros al momento del descarrilamiento.

Según el reporte oficial, el Tren de la Sabana continuó operando su recorrido turístico habitual, aunque presentó una reducción en la velocidad y una demora cercana a los 30 minutos mientras se atendía la situación.

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Por su parte, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al lugar para verificar las condiciones de seguridad y controlar cualquier riesgo asociado al incidente ferroviario. La entidad confirmó que no se registraron personas lesionadas y que la emergencia fue manejada de manera oportuna.

Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Ponal Tránsito. Movilidad restringida. pic.twitter.com/ddomd6KVRQ — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) June 7, 2026

La Policía de Tránsito también hizo presencia en el sector para coordinar la movilidad y facilitar las maniobras técnicas requeridas para atender el descarrilamiento. Durante varias horas se presentaron congestiones y restricciones parciales en este importante corredor vial de la ciudad.

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Ante la circulación de información contradictoria, la empresa Turistren Colombia emitió un comunicado en el que reiteró que el vagón involucrado no pertenecía al tren turístico que estaba prestando servicio a pasajeros.

La compañía aseguró que la situación se originó por una falla mecánica durante el traslado del vehículo ferroviario y destacó que el coche se encontraba completamente vacío cuando ocurrió el incidente.

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Mientras avanzan las verificaciones técnicas para establecer con precisión las causas de la novedad mecánica, las autoridades señalaron que el servicio turístico del Tren de la Sabana opera con normalidad.

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