Guajira del Desafío sufre una parálisis; esto se sabe de su estado de salud

Kelly Ríos, conocida como Guajira, conquistó al público colombiano durante su participación en el Desafío , reality que celebró sus 20 años este 2024. Aunque no inició desde el comienzo, su ingreso como refuerzo junto a Kevyn la convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

Desde entonces, ha sabido aprovechar la fama obtenida para desarrollar una destacada carrera en el mundo fitness y fortalecer su presencia en redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores.

Abogada de profesión, Guajira es también una apasionada del deporte y el baile, y utiliza su plataforma para compartir momentos personales y mensajes motivadores. Sin embargo, una reciente publicación encendió las alarmas entre sus fanáticos, quienes ahora se encuentran atentos a su estado de salud.

¿Qué le pasó a Guajira del Desafío?

A través de su canal de Instagram titulado Momento Guajira, la deportista reveló que está enfrentando un delicado problema de salud. “Amanecí con un ladito de mi cara paralizado. Me empezó un hormigueo ayer por la noche… y ahora sonrío extraño. Me da risa, pero estoy llorando” , expresó en un mensaje que acompañó con una fotografía donde se ve su rostro parcialmente paralizado.

La exconcursante del Desafío también comentó que no sabe qué pudo haber desencadenado esta situación , lo que aumenta la incertidumbre entre sus seguidores. Aunque su canal no permite respuestas directas, las reacciones de preocupación no se hicieron esperar.

Aunque no se tiene certeza,

el síntoma que describe Guajira podría estar relacionado con una condición conocida como parálisis facial periférica, que puede tener diversas causas, desde infecciones virales hasta estrés extremo. Sin embargo, esto solo lo determinará un diagnóstico médico profesional.

Así fue la interacción de Guajira del Desafío con sus seguidores a través de sus redes sociales /Fotos: captura de pantalla Caracol Tv

¿A qué se dedica ahora Guajira?

Desde su paso por el Desafío, Guajira ha sabido mantenerse cercana a su comunidad virtual. Sus publicaciones, que suelen estar cargadas de rutinas fitness y momentos personales, son un espacio donde sus seguidores encuentran inspiración. Por eso, la noticia de su problema de salud causó tanto revuelo.

La deportista ahora es influencer y sube a sus redes sociales sus rutinas de ejercicio y mantiene en constante contacto con su público. Solo en Instagram ya acumula un millón de seguidores.

“Espero que no sea nada grave y que te mejores pronto” , escribió uno de sus fanáticos en los comentarios de otra publicación reciente. Aunque aún no hay actualizaciones sobre su condición, miles de personas están pendientes de cada mensaje que pueda compartir.

Mientras tanto, sus seguidores y allegados continúan enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos, esperando pronto saber más sobre su evolución. En palabras de uno de ellos: “La Guajira del Desafío es fuerte, y sabemos que saldrá adelante”.

