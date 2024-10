'Guajira' del Desafío XX enfureció por el recibimiento en su pueblo: "Esperaba mucho más"

El pasado 27 de septiembre llegó asu fin la vigésima edición del Desafío, el reality show de supervivencia y competencia que ha conquistado a los televidentes colombianos por dos décadas.

En esta ocasión, el programa, emitido por el Canal Caracol y conducido por Andrea Serna y María Fernanda Aristizábal, mantuvo su posición como uno de los más vistos del país, atrayendo a deportistas de alto rendimiento que se enfrentaron a exigentes pruebas físicas.

Una de las competidoras más destacadas de esta edición fue Guajira, quien ya había demostrado su fortaleza en la edición anterior, 'Desafío The Box 2023', donde también llegó a la final.

A pesar de su desempeño sobresaliente en 'Desafío XX', Guajira expresó su inconformidad con el recibimiento que recibió al regresar a su tierra natal, Dibulla, en el departamento de La Guajira.

Tras acompañar al ganador de la temporada, Kevyn Rua, con quien formó un estrecho lazo durante el programa, la joven abogada regresó a su hogar esperando un recibimiento más grandioso.

En sus redes sociales, Guajira expresó su sorpresa y decepción, dejando ver que esperaba un evento de mayor magnitud que contara con la participación de las autoridades locales.

"Esperaba mucho más. Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento", expresó en una publicación.

Además, lanzó una indirecta al alcalde local: "Si ven al señor alcalde, me lo saludan. Me hubiese encantado conocerlo".

A pesar de su decepción, Guajira reconoció el valor del cariño genuino que le brindaron las personas que la acompañaron en su regreso a casa.

Algunos habitantes de la región también defendieron que lo importante no era la presencia de autoridades, sino el afecto sincero de quienes la recibieron. En un video compartido en TikTok, se pudo observar a varios seguidores acercándose a saludarla y mostrarle su admiración.

A pesar de la controversia generada por sus palabras, que han sido objeto de debate en redes sociales, Guajira ha continuado su recorrido por diferentes lugares de La Guajira, compartiendo en sus historias cómo sigue recibiendo el aprecio de sus seguidores.

Su descontento no ha frenado las muestras de afecto de aquellos que valoran su participación en el Desafío y el orgullo que ha generado en su tierra.

