Murió Álvaro Uribe González a los 86 años; así fue su paso por los medios en Colombia

Hoy, el mundo de las comunicaciones en Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Álvaro Uribe González, uno de los locutores más recordados y respetados del país, quien nos dejó a los 86 años en la ciudad de Bogotá.

La noticia, que empezó a circular este lunes 3 de agosto de 2026, fue confirmada inicialmente por su hijo, el también periodista Juan Uribe, y por estaciones como Caracol Radio, donde colegas y amigos aprovecharon para rendirle un sentido homenaje a su trayectoria.

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Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las causas de su deceso, su partida ha generado una ola de mensajes de reconocimiento en redes sociales por parte de quienes crecieron escuchándolo.



¿Quién fue Álvaro Uribe González y por qué es un referente de la radio en Colombia?

Para entender por qué su nombre pesa tanto en la historia de nuestros medios, tienes que saber que Álvaro fue mucho más que una voz bonita frente al micrófono.

Él fue un verdadero pionero de la locución y el primer disc jockey (DJ) que tuvo la emisora Radio Santa Fe. En una época donde la radio era el centro de la información, él se encargó de abrir espacios para los jóvenes y de revolucionar la forma en que consumimos noticias.

¿Sabías que antes las noticias se daban solo una vez cada hora? Álvaro Uribe González cambió eso. Él se inventó el formato de los boletines informativos cada cuarto de hora.

"Ese invento significó una revolución", recordaba el propio locutor en entrevistas, destacando que para él la radio era música y, por lo tanto, necesitaba voces con una gran calidad vocal para captar al oyente.

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Su visión no solo modernizó el ritmo informativo, sino que también elevó el estándar de lo que hoy conocemos como periodismo radial.

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¿Cuál fue el aporte de Álvaro Uribe González a la publicidad y los medios nacionales?

Si su trabajo en radio fue revolucionario, su impacto en la publicidad fue simplemente inigualable. Se dice que fue el locutor comercial de mayor influencia en Colombia durante tres décadas, llegando a un punto en el que podía imponer sus propias tarifas debido a la alta demanda de su talento.

A lo largo de su carrera, prestó su voz para las campañas de más de 400 marcas nacionales e internacionales. Seguramente recordarás haberlo oído en comerciales de entidades como Pensiones Porvenir, Bancafé, ISA y Conexión Colombia.

#Luto | 😢 Falleció Álvaro Uribe, una de las voces más emblemáticas de la locución colombianahttps://t.co/cW6TM6ZTZh — Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) August 3, 2026

Además, durante una década completa, su voz fue la identidad sonora de Canal Caracol, dándole ese sello inconfundible que muchos oyentes y televidentes guardan en su memoria.

Pero su talento no se limitó a los anuncios. Álvaro también dejó su huella en:

Televisión: Participó en la locución de producciones como la telenovela "Calamar" y en los mensajes promocionales del Noticiero QAP y el prelanzamiento del Canal RCN.

Participó en la locución de producciones como la telenovela "Calamar" y en los mensajes promocionales del Noticiero QAP y el prelanzamiento del Canal RCN. Deportes: Se desempeñó como locutor deportivo en eventos de gran importancia como la Vuelta a Colombia, además de ser cronista y editor.

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La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) recordó que, incluso recientemente en 2024, Álvaro lideró charlas sobre la historia de la radio, demostrando que su pasión por el micrófono lo acompañó hasta sus últimos años.

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Con su partida, se cierra un capítulo dorado de la locución comercial en el país, dejando un vacío en una industria que ayudó a construir paso a paso.

Su hijo, Juan Uribe, lo despidió con agradecimiento, destacando que fue una maravilla estar con él hasta el último minuto.