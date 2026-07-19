Messi y Lamine Yamal cara a cara: EN VIVO final Argentina vs España | GRATIS

La espera terminó para millones de aficionados. Argentina vs España EN VIVO se juega este domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la gran final del Mundial 2026.

Si buscas dónde ver Argentina vs España en vivo, a qué hora juega y cómo seguir el minuto a minuto, aquí encontrarás toda la información.

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Argentina vs España EN VIVO hoy | Final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Argentina vs España EN VIVO?

El partido Argentina vs España EN VIVO comenzará a las 2:00 P.M (hora Colombia) Estos son los horarios para seguir la final del Mundial 2026 en distintos países:



Argentina, Uruguay y Paraguay: 4:00 p. m.

4:00 p. m. España (Madrid): 9:00 p. m.

9:00 p. m. Colombia, Perú, Ecuador y México (CDMX): 2:00 p. m.

2:00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Estados Unidos: 3:00 p. m.



Cuándo y a qué hora juega Argentina vs España la final del Mundial 2026 /Foto: IA

Argentina y España buscan hacer historia

La Selección de Argentina llega con la ilusión de conquistar el bicampeonato mundial y conseguir su cuarta estrella, luego de vencer 2-1 a Inglaterra en una emocionante semifinal.

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Por su parte, la Selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, clasificó tras derrotar 2-0 a Francia y ahora intentará conquistar el segundo Mundial de su historia, respaldada por una generación que ha brillado durante todo el campeonato.

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Además del espectáculo deportivo, la FIFA anunció un show de medio tiempo con artistas internacionales como Madonna, Shakira y Justin Bieber, un evento que promete convertir esta final en una de las más vistas de todos los tiempos.

Mantente atento a nuestra cobertura de Argentina vs España EN VIVO, donde encontrarás las alineaciones oficiales, las novedades de última hora, el minuto a minuto, los goles y el resultado final de la gran final del Mundial 2026.

Pronósticos Argentina vs España: ¿Quién es el favorito en las apuestas?

Las principales casas de apuestas del mundo reflejan una final sumamente reñida en el MetLife Stadium. Las cuotas promedio para el resultado en los 90 minutos reglamentarios se configuran así:



Victoria de España: Paga una cuota de 2.40 .

Paga una cuota de . Empate: Cotiza con una tasa de 3.10 .

Cotiza con una tasa de . Victoria de Argentina: Ofrece un retorno de 2.90.

¿Quién levantará la copa?

Si buscas apostar directamente al ganador del Mundial 2026 (incluyendo prórroga o penales), el favoritismo es milimétrico:

