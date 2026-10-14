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Estos son los 5 números de MiLoto que hicieron millonario a un jugador; gana $200 millones

El sorteo también dejó 12.799 ganadores en otras categorías en las que los jugadores acertaron con menos números y se llevaron premios menores, cuya suma superó los $289 millones.

Cayó MiLoto en Cali y un jugador se lleva 200 millones de pesos
Cayó MiLoto en Cali y un jugador se lleva 200 millones de pesos
/ FOTO: Imagen creada por La Kalle con apoyo Gemini
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Colombia amanece con un nuevo millonario luego de que un jugador en Cali se llevara el premio mayor de $200 millones al acertar a los cinco números de MiLoto en el sorteo 0623, que se llevó a cabo en la noche del martes 13 de octubre.

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El tiquete ganador fue comprado a través de Baloto.com, mediante la modalidad manual, en la que el participante seleccionó personalmente su combinación de números.

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Los números que le dieron el premio a este apostador fueron 07, 11, 27, 28 y 33. Según la información entregada por el operador, esta es la cuarta vez que el acumulado principal de MiLoto cae en Cali desde que comenzó a operar el juego.

El sorteo también dejó 12.799 ganadores en otras categorías en las que los jugadores acertaron con menos números y se llevaron premios menores, cuya suma superó los $289 millones.

Los ganadores de los premios deben verificar los requisitos y el procedimiento de reclamación a través de los canales oficiales. En el caso del premio mayor de $200 millones, el operador indica que el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones publicadas en Baloto.com.

¿Cuánto ha entregado MiLoto desde su lanzamiento?

Desde el 20 de octubre de 2023 hasta el 12 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado más de $63.018 millones en premios, distribuidos en 3.787.967 premios, según los datos reportados por el operador.

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Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $25.898 millones al sistema de salud colombiano, recursos que hacen parte de los aportes asociados a los juegos de suerte y azar.

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Las cifras permiten dimensionar el volumen de premios distribuidos desde el inicio de esta modalidad, aunque cada sorteo tiene resultados independientes y no garantiza que un participante obtenga un premio.

¿Dónde se puede jugar MiLoto?

Los tiquetes se pueden adquirir a través de Baloto.com, desde un celular o computador. También están disponibles en puntos de venta de Su Red y SuperGIROS, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

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El operador también informa que los premios de hasta $2 millones de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse a través de su plataforma digital, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada juego.

Con el resultado del sorteo 0623, Cali suma un nuevo ganador del acumulado de MiLoto. El jugador que acertó los números 07, 11, 27, 28 y 33 deberá completar el proceso correspondiente para reclamar los $200 millones.

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