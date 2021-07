“Los sueños se hacen realidad”: Tiffi revela detalles de su ingreso y salida del Desafío: The Box.

Aunque la participante costeña, era una de las favoritas, el equipo Alpha tuvo que quedarse sin una de sus integrantes más importantes, pues Tiffi fue derrotada.

En el live, la desafiante nos contó cuáles son sus participantes favoritas dentro del reality y como fue ese proceso de relacionamiento con ellos mientras estuvo en la competencia.

Teffi, aún no puede creer todo lo que le ha traído su participación en el Desafío: The Box, pues no esperaba el apoyo de tantas personas dentro y fuera del país.