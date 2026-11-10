Cadena de gimnasios que se ajusta a tu horario con apertura 24 horas, estrena sede en Bogotá

Entrenar a cualquier hora del día y tener acceso a diferentes espacios para ejercitarse son dos de las características que Fitness24Seven ofrece a sus usuarios en Colombia. La cadena internacional de gimnasios abrirá una nueva sede en Altamira, Bogotá, el próximo 18 de noviembre de 2026, una inauguración con la que alcanzará los 28 establecimientos en el país y continuará ampliando su presencia en el mercado del bienestar y la actividad física.

Uno de los principales diferenciales de Fitness24Seven es su disponibilidad durante las 24 horas. Este formato permite que cada afiliado organice sus entrenamientos de acuerdo con sus compromisos personales, laborales o académicos, sin tener que ajustar toda su agenda a los horarios tradicionales de un gimnasio.

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La propuesta también contempla el acceso a diferentes sedes de la cadena en Colombia mediante una sola membresía. De esta manera, quienes se desplazan entre ciudades o municipios pueden mantener sus rutinas y aprovechar la infraestructura de la compañía en distintos puntos del territorio nacional.



Una cadena internacional que amplía su presencia en Colombia

Fitness24Seven tiene origen en Suecia y cuenta con una trayectoria internacional en la industria del acondicionamiento físico. Actualmente, su red reúne aproximadamente 300 gimnasios distribuidos en mercados como Suecia, Tailandia, Finlandia, Noruega y Colombia.

En el país, su operación alcanza 28 establecimientos, con presencia en Bogotá, Chía, Soacha, Funza, Sogamoso, Tunja, Cali, Palmira, Jamundí, Manizales y Valledupar. Esta cobertura está enfocada en ampliar las posibilidades de acceso al entrenamiento y ofrecer alternativas para personas con diferentes necesidades, objetivos y niveles de experiencia.

Accesibilidad, flexibilidad y disponibilidad permanente, esto es lo que tendrás en Fitness24Seven. Así, entrenar no depende exclusivamente de disponer de una mañana o una tarde libres. Por el contrario, el formato de operación permite que cada persona encuentre un momento adecuado para realizar su actividad física, ya sea durante las primeras horas del día, en la noche o incluso de la madrugada.

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¿Qué ofrece Fitness24Seven en sus gimnasios?

Más allá de los horarios extendidos, estos gimnasios cuentan con instalaciones que reúnen distintas alternativas para trabajar diferentes capacidades físicas. Sus espacios incluyen equipos de entrenamiento cardiovascular, máquinas de fuerza, áreas de peso libre y zonas destinadas al trabajo de core y movilidad.

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La oferta también incorpora espacios para entrenamiento funcional y grupal, con opciones que permiten variar las rutinas según las preferencias y metas de cada usuario.

Uno de los elementos diferenciadores de su propuesta en Colombia es la disponibilidad de un área exclusiva para mujeres, equipada con diferentes máquinas y alternativas de entrenamiento. Este espacio amplía las posibilidades de uso de las instalaciones y hace parte de la variedad de ambientes que ofrece la marca.

La combinación de estas áreas busca atender tanto a quienes están comenzando a ejercitarse como a personas que ya tienen una rutina establecida. Así, los usuarios pueden encontrar diferentes herramientas para trabajar fuerza, resistencia cardiovascular, movilidad y acondicionamiento físico dentro de una misma sede.

La accesibilidad económica también es parte de Fitness24Seven, que busca ofrecer alternativas de afiliación adaptadas a diferentes estilos de vida.

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Altamira tendrá preventa y tarifas especiales de afiliación

Con motivo de su llegada a Altamira, Fitness24Seven ofrecerá una etapa de preventa dirigida a quienes quieran vincularse antes de la inauguración. Incluye tarifas especiales y ventajas de afiliación para las personas interesadas en comenzar a entrenar en la nueva sede.

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El establecimiento, que abrirá sus puertas el 18 de noviembre de 2026, se suma a la red que la marca ha desarrollado en Bogotá y otros municipios del país y a través de él, la compañía busca consolidar una red que permita a sus afiliados entrenar en diferentes ciudades con una sola membresía, aprovechando la flexibilidad que caracteriza su cadena.