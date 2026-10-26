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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Él es el misterioso multimillonario que enamoró a Ariadna Gutiérrez: boda en Cartagena

Él es el misterioso multimillonario que enamoró a Ariadna Gutiérrez: boda en Cartagena

Descubre quién es Guus Franke, el exitoso empresario europeo que se casó con Ariadna Gutiérrez en Cartagena. Conoce su fortuna y negocios.

¿Quién es Guus Franke? El magnate que se casó con Ariadna Gutiérrez
El empresario neerlandés Guus Franke y la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez celebrando su matrimonio en el centro histórico de Cartagena.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El mundo del entretenimiento y los negocios se detuvo ante uno de los eventos más comentados del año. Ariadna Gutiérrez, la exvirreina universal colombiana y el empresario europeo Guus Franke unieron sus vidas en una ceremonia que combinó la alta sociedad con el romance absoluto. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿quién es el afortunado?

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El perfil profesional de Guus Franke

Guus Franke es un empresario e inversionista neerlandés de 50 años que ha consolidado una carrera impecable en el mundo corporativo internacional.

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A diferencia de las parejas anteriores de la farándula, Franke mantiene un perfil enfocado en la tecnología y las finanzas.

Su trayectoria comenzó en la prestigiosa firma consultora internacional KPMG, donde adquirió las herramientas analíticas que más tarde lo llevarían a independizarse. Con los años, cofundó Nedfact y lideró transacciones en firmas europeas de gran calado como Pilatus AG y Riverrock European Capital Partners.

En 2018, dio un paso definitivo al fundar Axiom, una compañía dedicada a la asesoría financiera que impulsó el nacimiento de Circle8 Group.

Esta última empresa se convirtió en un gigante europeo al proveer talento especializado en ciberseguridad e inteligencia artificial. Su relevancia en los mercados globales es tal que se consolidó como socio del equipo de Fórmula 1 Aston Martin. Para 2026, la firma estadounidense Atlantic International Corp. adquirió el grupo, logrando cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq, donde Guus Franke asumió como CEO y presidente de la junta directiva.

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¿De cuánto es la fortuna del esposo de Ariadna Gutiérrez?

El término "magnate" no le queda grande. Los reportes financieros entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) revelan que Franke cuenta con un salario base anual de 800.000 dólares, sin contar bonos ni acciones.

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Aunque los medios suelen especular sobre su fortuna neta exacta, el éxito de sus operaciones es innegable: las compañías bajo su liderazgo reportaron facturaciones cercanas a los 780 millones de dólares, consolidando su estatus en la élite empresarial mundial.

Los detalles de la boda en Cartagena

El romance entre Ariadna Gutiérrez y Guus Franke se manejó bajo una estricta discreción durante un año y medio. La pareja eligió el encanto colonial de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en el centro amurallado de Cartagena para dar el "sí".

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A la celebración asistieron cerca de 150 invitados selectos, a quienes se les solicitó firmar acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad de la velada.

La lujosa recepción tuvo lugar en el hotel Four Seasons. Fieles a un sentido de responsabilidad social, los novios decidieron cambiar los tradicionales obsequios de boda por donaciones a fundaciones indígenas, demostrando que detrás del lujo y el éxito corporativo, comparten un fuerte compromiso filantrópico.

¿Cuándo se conocieron?

La pareja se conoció a principios del año 2025. Mantuvieron un noviazgo sumamente reservado durante un año y medio antes de tomar la decisión de celebrar su matrimonio religioso en Cartagena el 24 de octubre de 2026.

¿Cómo se conocieron?

Debido a la estricta política de privacidad que ambos manejan, no han revelado el lugar exacto ni el día en que cruzaron miradas por primera vez. Sin embargo, los reportes del entretenimiento apuntan a que coincidieron a través de los círculos sociales y exclusivos de la moda y los negocios europeos en los que ambos se mueven, dado que Ariadna pasa largas temporadas en el exterior por sus compromisos de alta costura y Franke lidera transacciones a nivel global.

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