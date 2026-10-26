Él es el misterioso multimillonario que enamoró a Ariadna Gutiérrez: boda en Cartagena

El mundo del entretenimiento y los negocios se detuvo ante uno de los eventos más comentados del año. Ariadna Gutiérrez, la exvirreina universal colombiana y el empresario europeo Guus Franke unieron sus vidas en una ceremonia que combinó la alta sociedad con el romance absoluto. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿quién es el afortunado?

El perfil profesional de Guus Franke

Guus Franke es un empresario e inversionista neerlandés de 50 años que ha consolidado una carrera impecable en el mundo corporativo internacional.

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A diferencia de las parejas anteriores de la farándula, Franke mantiene un perfil enfocado en la tecnología y las finanzas.



Su trayectoria comenzó en la prestigiosa firma consultora internacional KPMG, donde adquirió las herramientas analíticas que más tarde lo llevarían a independizarse. Con los años, cofundó Nedfact y lideró transacciones en firmas europeas de gran calado como Pilatus AG y Riverrock European Capital Partners.



En 2018, dio un paso definitivo al fundar Axiom, una compañía dedicada a la asesoría financiera que impulsó el nacimiento de Circle8 Group.

Esta última empresa se convirtió en un gigante europeo al proveer talento especializado en ciberseguridad e inteligencia artificial. Su relevancia en los mercados globales es tal que se consolidó como socio del equipo de Fórmula 1 Aston Martin. Para 2026, la firma estadounidense Atlantic International Corp. adquirió el grupo, logrando cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq, donde Guus Franke asumió como CEO y presidente de la junta directiva.

Ariadna Gutiérrez no es boba… se casó con Guss Franke, un importante empresario, casi 20 años mayor que ella, cuyo poder reside en el sector de fusiones y adquisiciones corporativas. Franke controla un conglomerado que gestiona más de 1.4 mil millones de euros en ingresos y es dueño y socio de importantes empresas por todo el mundo. Viva el verdadero amor https://t.co/2SdH7CMqRD — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) October 25, 2026

¿De cuánto es la fortuna del esposo de Ariadna Gutiérrez?

El término "magnate" no le queda grande. Los reportes financieros entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) revelan que Franke cuenta con un salario base anual de 800.000 dólares, sin contar bonos ni acciones.

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Aunque los medios suelen especular sobre su fortuna neta exacta, el éxito de sus operaciones es innegable: las compañías bajo su liderazgo reportaron facturaciones cercanas a los 780 millones de dólares, consolidando su estatus en la élite empresarial mundial.

Los detalles de la boda en Cartagena

El romance entre Ariadna Gutiérrez y Guus Franke se manejó bajo una estricta discreción durante un año y medio. La pareja eligió el encanto colonial de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en el centro amurallado de Cartagena para dar el "sí".

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A la celebración asistieron cerca de 150 invitados selectos, a quienes se les solicitó firmar acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad de la velada.

La lujosa recepción tuvo lugar en el hotel Four Seasons. Fieles a un sentido de responsabilidad social, los novios decidieron cambiar los tradicionales obsequios de boda por donaciones a fundaciones indígenas, demostrando que detrás del lujo y el éxito corporativo, comparten un fuerte compromiso filantrópico.

¿Cuándo se conocieron?

La pareja se conoció a principios del año 2025. Mantuvieron un noviazgo sumamente reservado durante un año y medio antes de tomar la decisión de celebrar su matrimonio religioso en Cartagena el 24 de octubre de 2026.

¿Cómo se conocieron?

Debido a la estricta política de privacidad que ambos manejan, no han revelado el lugar exacto ni el día en que cruzaron miradas por primera vez. Sin embargo, los reportes del entretenimiento apuntan a que coincidieron a través de los círculos sociales y exclusivos de la moda y los negocios europeos en los que ambos se mueven, dado que Ariadna pasa largas temporadas en el exterior por sus compromisos de alta costura y Franke lidera transacciones a nivel global.