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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así fue la reservada boda de Ariadna Gutiérrez con un millonario empresario neerlandés

Así fue la reservada boda de Ariadna Gutiérrez con un millonario empresario neerlandés

La exvirreina universal de la belleza dio el paso al altar en una reservada ceremonia religiosa en el Centro Histórico de Cartagena, rodeada de sus seres queridos y luciendo un diseño exclusivo de una célebre casa de alta costura francesa.

Boda de Ariadna Gutiérrez en Cartagena: lugar de la ceremonia, vestido de novia y recepción
Boda de Ariadna Gutiérrez en Cartagena: lugar de la ceremonia, vestido de novia y recepción
Foto: Redes de Ariadna Gutiérrez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

La exreina y modelo colombiana Ariadna Gutiérrez suele mantenerse bajo la más estricta privacidad, sin embargo, la atención pública se centró por completo en la capital del departamento de Bolívar tras confirmarse que la modelo sucreña celebró su matrimonio religioso en la emblemática ciudad de Cartagena de Indias.

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La ceremonia, que reunió a familiares y amigos en un ambiente de celebración y reserva, marcó el inicio de una nueva etapa personal para la virreina universal de Miss Universo 2015.
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¿Quién es Guus Franke, el esposo de Ariadna Gutiérrez?

El hombre que acompañó al altar a Ariadna Gutiérrez es Guus Franke, un reconocido empresario de origen neerlandés. Franke cuenta con una destacada trayectoria corporativa vinculada a los sectores de inversión, finanzas y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con registros oficiales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Guus Franke fundó en el año 2018 la firma Axiom GmbH, compañía mediante la cual dio origen a Circle8 Group, una plataforma europea orientada a servicios de consultoría y talento en tecnología.

Adicionalmente, en junio de 2026 fue nombrado director ejecutivo de Atlantic International Corp., firma que posteriormente anunció su transformación estratégica hacia Circle8 Group.

A pesar del reconocimiento mediático de ambos en sus respectivas áreas, la pareja decidió manejar su relación con absoluta reserva. De hecho, Ariadna Gutiérrez no realizó una presentación pública oficial ni compartió fotografías junto a él en sus redes sociales antes del enlace.

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Las primeras pistas sobre su cercanía comenzaron a circular semanas atrás, cuando el presentador Rodner Figueroa relató haber coincidido con la modelo en Gstaad (Suiza), donde ella le presentó a Franke como su esposo.

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Posteriormente, imágenes de la modelo luciendo un gran anillo de diamantes y versiones del periodista Ariel Osorio en La Corona TV anticiparon que, tras una ceremonia civil previa, el matrimonio religioso se celebraría a finales de octubre.

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¿Dónde y cómo se celebró la boda de Ariadna Gutiérrez en Cartagena?

El escenario elegido para la boda religiosa fue la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría, una de las edificaciones históricas más representativas del Centro Histórico de Cartagena.

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Aunque la llegada de los novios y el inicio del rito litúrgico estaban previstos inicialmente para las 4:30 p. m., el evento comenzó formalmente entre las 5:30 p. m. y las 6:00 p. m. del sábado 24 de octubre.

La entrada principal del recinto religioso lució adornada con un imponente arco de flores blancas dispuesto especialmente para la ocasión. La presencia de la exreina sucreña generó gran expectativa entre transeúntes, seguidores y curiosos, quienes se congregaron en las afueras del templo para observar el arribo de los asistentes y registrar imágenes de la jornada.

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¿Qué detalles se conocen del vestido de novia y la recepción?

En lo relativo al atuendo nupcial, los reportes sobre el evento revelaron que el diseño del vestido de novia estuvo a cargo del prestigioso diseñador francés de alta costura Stéphane Rolland. Rolland, reconocido internacionalmente por sus creaciones de siluetas estructuradas, envió la prenda a Colombia días antes de la celebración.

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Tras culminar la ceremonia en la catedral, la festividad privada contó con aproximadamente 150 invitados, integrados por el círculo cercano de familiares y amigos de la pareja. La recepción posterior tuvo como lugar proyectado las instalaciones del exclusivo hotel Four Seasons Cartagena.

Con esta boda en el Caribe colombiano, la representante nacional de Miss Universo 2015 inicia formalmente su vida matrimonial junto al inversionista europeo.

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