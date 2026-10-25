¿Bolsillos vacíos? La oración para activar el dinero en los últimos meses del año

Si sientes que tus ingresos se han estancado o que necesitas un impulso económico urgente, es el momento de aplicar una oración para que fluya el dinero en los últimos meses del año y llegue más.

La energía de esta temporada es ideal para abrir portales de abundancia y limpiar los bloqueos que impiden tu crecimiento económico.

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Oración para que fluya el dinero

Amado Creador del Universo y fuente de infinita providencia, en esta recta final del año abro mi corazón y mis manos para recibir la abundancia económica que tienes dispuesta para mí.



Decreto que en estos últimos meses se rompe todo lazo de escasez, carencia o deuda que bloquee mi camino. Rompo los límites mentales y permito que la energía de la riqueza circule libremente en mi hogar; que el dinero fluya de forma constante, abundante y limpia, multiplicándose en mis manos y permitiéndome vivir con total tranquilidad, generosidad y paz mental.



Agradezco por cada bendición financiera recibida hasta hoy y bendigo el sustento que vendrá en los meses que le quedan a este ciclo. Que las ventanas de los cielos se abran para derramar prosperidad sobre mi empleo, mis negocios y mis proyectos en este trimestre. Recibo el dinero con amor, lo administro con sabiduría y lo comparto con alegría, sabiendo que la riqueza es mi estado natural y que el suministro divino jamás se agota. Amén.

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Oración de pareja para que todo salga bien /Foto: IA

Para que esta herramienta metafísica funcione con éxito en los últimos meses del año, no basta con repetir palabras mecánicamente.

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La clave radica en conectar tu emoción con la vibración de la riqueza, asumiendo que la prosperidad ya te pertenece.

Cuando eliminas el miedo a no llegar a fin de mes y dejas de quejarte por las cuentas, la vibración de tu entorno cambia radicalmente, atrayendo mejores ofertas de empleo, clientes inesperados y golpes de buena fortuna.

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Recomendaciones para hacer la oración

Para maximizar el impacto de este rezo en la recta final del año, sigue estos pasos:

