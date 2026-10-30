La poderosa oración de amansamiento para recuperar la paz en tu relación

Cuando el orgullo, la terquedad o la distancia se apoderan de una relación, es común sentir desesperación. Las llamadas oraciones de dominio y pensamiento han sido utilizadas tradicionalmente por miles de personas que buscan una solución espiritual para doblegar la frialdad y suavizar el carácter de su pareja.

Si tu pareja muestra una actitud obstinada, rebelde o indiferente, recurrir a una oración de amansamiento fuerte te ayudará a canalizar tu energía para que su mente y su corazón vuelvan a centrarse en el hogar, sustituyendo la soberbia por la docilidad.

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Oración completa de amansamiento y dominación

"En este momento de quietud, elevo mi voz al universo y a las fuerzas espirituales de la concordia y el amor. Invoco la energía del entendimiento para que penetre en la mente, el cuerpo y el espíritu de mi esposo.



Que toda oración del pensamiento fuerte actúe sobre su orgullo, disolviendo la barrera de indiferencia que hoy nos separa. Yo te llamo, no con rabia, sino con el poder del amor legítimo, para que tus pensamientos se dirijan a mí en el día y en la noche, encontrando paz únicamente a mi lado.

Que tu carácter rebelde sea tocado por la dulzura, y que la oración de amansamiento para el esposo doblegue cualquier rastro de soberbia, egoísmo o desprecio en tu corazón. Así como el agua calma el fuego, que mis palabras calmen tu furia y tu obstinación.

Que no encuentres sosiego en la distancia, que tu mente me busque y que tu voluntad se rinda ante la necesidad de proteger nuestro hogar. Invoco el dominio de tus sentidos para que tus ojos solo me miren con ternura, tus oídos escuchen mis razones y tus pasos te guíen de regreso a los lazos de la unión conyugal. Quedas amansado bajo la ley del respeto, el amor mutuo y la fidelidad. Amén".

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Para que esta oración de dominio y amansamiento surta el efecto deseado, es fundamental acompañar el ritual espiritual con acciones prácticas en el día a día.

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