¿Peligran dos conciertos en El Campín? El IDRD recomienda suspenderlos por la gramilla

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomendó al concesionario Sencia suspender Megaland y Encuentro Vallenato, ante la preocupación por las condiciones del terreno de juego en El Campín y la prioridad que deben tener los partidos de fútbol.

La advertencia se conoció después de los inconvenientes que impidieron disputar el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, una situación que puso nuevamente sobre la mesa el debate por el uso del estadio para conciertos y otros espectáculos masivos.

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En entrevista con Mañanas Blu, el director del IDRD, Daniel García, confirmó que la entidad ya le hizo la recomendación al operador del escenario para evitar nuevas afectaciones en el césped.



“Nosotros le hemos hecho la recomendación a Sencia de no realizarlos. Esperamos que por el bien de la grama y de la prioridad que es el fútbol, pues no se realice”, afirmó el funcionario.



Aunque la posibilidad de que los eventos no se lleven a cabo genera interrogantes entre los asistentes, por ahora no se ha confirmado la cancelación de los dos conciertos. La determinación está en manos de Sencia, concesionario que tiene autonomía en la operación del estadio.

Programación de conciertos en El Campín 2026: fechas de Karol G, Fonseca y más Foto: @Dimayor y Gemini

¿Qué conciertos podrían no realizarse en El Campín?

Los espectáculos sobre los que el IDRD hizo la recomendación son Megaland y Encuentro Vallenato, dos eventos que hacen parte de la programación prevista para noviembre en Bogotá.

Uno de los puntos que genera preocupación es la cercanía entre las fechas de los espectáculos. Durante la entrevista se señaló que dos de los eventos están programados para los días 20 y 21 de noviembre, una situación que podría complicar las labores de recuperación de la gramilla.

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El problema no se limita a la realización de los conciertos. La inquietud también está relacionada con la capacidad del terreno para recuperarse después de los montajes, el desarrollo de los espectáculos y el posterior desmontaje de las estructuras.

Por esa razón, el IDRD planteó reducir la cantidad de conciertos que se realizan en el estadio cuando exista riesgo de afectar el césped. La intención, según explicó García, es proteger las condiciones necesarias para que los encuentros deportivos puedan disputarse con normalidad.

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“Nuestra recomendación para Sencia ha sido que, en aras de priorizar el fútbol (...) en caso dado y que la grama se vea afectada, pues disminuir ese número de conciertos”, señaló el director.

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¿Se cancelarán Megaland y Encuentro Vallenato?

Por el momento, el futuro de Megaland y Encuentro Vallenato en El Campín sigue sin una decisión definitiva.

El IDRD ya manifestó su posición y recomendó no realizar los espectáculos para evitar que la gramilla sufra nuevos daños.

Ahora, la atención está puesta en Sencia, que deberá determinar cómo proceder frente a la recomendación y a las condiciones actuales del estadio.

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Mientras tanto, la situación vuelve a poner bajo la lupa la programación de conciertos en El Campín y las dificultades que pueden surgir cuando los espectáculos musicales coinciden con las necesidades de recuperación del terreno de juego.

La posible suspensión de los dos eventos sigue sobre la mesa, pero no debe darse por confirmada: hasta que Sencia anuncie una determinación, Megaland y Encuentro Vallenato permanecen bajo la incertidumbre por el estado de la gramilla del estadio bogotano.