Reconocido influencer quedó en evidencia maltratando a su esposa

En redes sociales ronda un video que muestra el momento en el que el ‘ influenciador ’ colombiano Carlos Feria quedó en evidencia maltratando a su esposa, Adriana Valcárcel.

En el clip se puede observar que Feria, quien estaba en el comedor de su casa, junto a su pareja y su hija Salomé, cuando de repente se paró furioso de su silla, quitó un asiento del camino y sin titubear tumbó a la mujer de un fuerte empujón.

El video se dio a conocer por la cuenta de Instagram ‘Rechismes’, la cual esclareció que el video lo había compartido Valcárcel en su cuenta de TikTok , pero que segundos después de publicarlo, lo había borrado.

Respecto a lo ocurrido el hombre se manifestó a través de un video que publicó en su cuenta, en el que explicó lo que había ocurrido.

“Ella es la víctima de todo esto. No vengo a victimizarme. Quiero decirles que es verdad lo de ese video, vengo a aceptar lo que venga porque esa es la consecuencia de lo que hice. Nunca pensé que se fuera a hacer público, muchas personas lo están viendo y pido disculpas”.

“Es difícil no llorar porque no es algo que haga por gusto. Soy un hombre que creció con 3 mujeres, sé que hay que respetarlas, no hay excusa, esto pasó porque soy un ser humano que no sabe controlar sus emociones y estoy trabajando en ello”.

“Acepto mi error, empujé a la mujer que más amo en mi vida. Muchos me dicen maltratador, abusivo, mal esposo y sí. Lucho con eso, ese día cometí un gran error, tuvimos una discusión y va a ser un día que nunca se me va a olvidar”.