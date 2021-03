Valerie Domínguez celebró el Día de la Mujer sin ropa y con un hermoso mensaje

¡Feliz día a ti mujer rebelde! Es el post que publicó Valerie Domínguez en una fotografía que dio de que hablar en redes sociales por su contenido.

La modelo posó completamente desnuda para celebrar esta fecha tan especial que busca reivindicar y fortalecer los derechos de las mujeres.

La modelo, presentadora y madre de Thiago compartió un extenso mensaje homenajeando el valor femenino de las mujeres:

“Hoy es el día para conmemorar el logro de ser mujer. ¿Por qué digo logro? Porque este es el arte de no perder tu esencia aun cuando los inclementes estereotipos de la sociedad te rodean. Es no perder contacto con quién eres a pesar de que muchos te digan que está mal visto o no debe ser así”.

En la instantánea llevaba puesto un sombrero grande y reflejaba una sonrisa dulce que se ha ganado el corazón de miles en Instagram.