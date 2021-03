Indígnate: Hinchas del Paris Saint Germain hicieron pancarta vulgar contra Shakira en París

Infelizmente, Shakira volta a ser alvo de ofensas machistas no meio do futebol, simplesmente por seu relacionamento com Piqué.



Dessa vez, os ultras do PSG associaram sua imagem a Jonquera, cidade famosa pela prostituição.



Nojentos! Que a UEFA tome providências. #RespectShakira pic.twitter.com/iGauToiRf2