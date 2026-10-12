¿El papa León XIV tiene cáncer? Esto es lo que se sabe sobre su estado de salud

El papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre, a primera hora de la mañana, en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que se le extirpará un nódulo pulmonar.

El anuncio fue realizado por el propio pontífice el pasado domingo, después del tradicional rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Durante su intervención, explicó que la anomalía pulmonar fue identificada durante unos controles médicos recientes. Según sus palabras, se trata de un nódulo localizado y detectado en una fase temprana.

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“Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado”, indicó el papa León XIV ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.



¿Qué es un nódulo pulmonar y cuál es su gravedad?

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión de tejido que puede detectarse mediante estudios de imagen, como una radiografía o una tomografía computarizada (TAC). Generalmente, se considera nódulo cuando mide hasta tres centímetros.

La mayoría de estas lesiones son benignas y pueden estar relacionadas con infecciones previas, procesos inflamatorios o cicatrices en el tejido pulmonar. En muchos casos, no provocan síntomas y se descubren durante exámenes médicos realizados por otros motivos.

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Sin embargo, su evaluación depende de factores como el tamaño, la forma, la composición y los cambios que presente con el tiempo. Los bordes irregulares o espiculados pueden aumentar la sospecha de malignidad, aunque no confirman por sí solos la presencia de cáncer.

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Por esta razón, los médicos pueden recomendar controles periódicos, pruebas adicionales o una biopsia, según las características de cada caso.

En el caso del papa León XIV, la detección de un nódulo pulmonar no significa necesariamente que tenga cáncer. Para establecer su naturaleza, se requiere una evaluación médica y, cuando corresponda, un análisis del tejido.

🇻🇦 El papa León XIV anunció tras el Ángelus que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo en el pulmón, «detectado en una fase muy inicial y bien localizado», informa Vatican News. El pontífice, de 71 años, se encomendó a las oraciones de los fieles. https://t.co/0A4SLqYma0 — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) October 11, 2026

¿Cómo queda la agenda oficial del papa León XIV?

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Pese a la intervención quirúrgica prevista, las actividades de la Santa Sede continuaron según la programación de inicio de semana, de acuerdo con la información compartida en el texto.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que durante el lunes se desarrolló la agenda habitual del pontífice. Entre las actividades previstas figuraba una audiencia con miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana dedicada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.

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En cuanto al periodo posterior a la operación, se indicó que la recuperación hospitalaria podría prolongarse aproximadamente una semana. Por este motivo, las actividades del pontífice quedarían suspendidas durante ese periodo, de acuerdo con la evolución de su estado de salud.

¿Quién queda a cargo mientras se recupera el papa León XIV?

La Iglesia católica no cuenta con un procedimiento automático por el cual otro funcionario se convierta en papa cuando el pontífice queda temporalmente incapacitado. Incluso durante una cirugía o mientras permanece inconsciente, el papa conserva su condición y su autoridad, salvo que se produzca una renuncia u otra circunstancia contemplada por las normas de la Iglesia.

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Durante las hospitalizaciones de sus predecesores, Francisco y Juan Pablo II, la administración cotidiana de la Santa Sede continuó a cargo de los organismos y funcionarios correspondientes.

Por ello, mientras León XIV se recupera, las tareas administrativas ordinarias pueden seguir desarrollándose mediante las estructuras de gobierno del Vaticano. Esto no implica que otro funcionario asuma automáticamente el cargo de pontífice.

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