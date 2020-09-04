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La Kalle  / Majo Vargas

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Yuri Vargas y Majo Vargas: cómo es la relación entre las dos hermanas actrices
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“Nos decimos las verdades”: Yuri Vargas habla de su relación con su hermana Majo Vargas

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"Y esta qué": así reaccionó el padre de Majo Vargas al verla perrear

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