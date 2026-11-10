“Nos decimos las verdades”: Yuri Vargas habla de su relación con su hermana Majo Vargas

La reconocida actriz Yuri Vargas explicó para El Klub de La Kalle que la relación entre su hermana Majo Vargas se caracteriza por una comunicación franca y directa, sin recurrir a "pañitos tibios" cuando se trata de darse opiniones o corregirse.

Si bien se aman profundamente y celebran juntas cada logro profesional, también reconocen que como hermanas tienen discusiones cotidianas por temas sencillos como la ropa o la comida.

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A pesar de las pequeñas diferencias, la complicidad entre ellas es constante. Recientemente, las dos realizaron un viaje al Polo Norte para conocer a Papá Noel, una travesía que fue propuesta por iniciativa de Majo.

Yuri aceptó la idea y, al finalizar la experiencia, se sorprendieron al notar que no tuvieron ningún conflicto durante todo el recorrido, ya que cada una comprende los límites de la otra y sabe respetarlos sin generar fricciones.

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¿Qué consejos le pide Majo Vargas a su hermana Yuri sobre finanzas, amor y carrera?

Majo Vargas inició su carrera en la actuación a los 7 años de edad. Aunque hoy en día es una mujer independiente que toma sus propias decisiones, continúa buscando la guía de su hermana mayor y de su madre. Majo le consulta a Yuri sobre decisiones financieras, asuntos personales y consejos amorosos.

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En esas conversaciones, Yuri prefiere la honestidad absoluta. La actriz suele preguntarle a su hermana si desea escuchar mentiras para reírse o si quiere conocer la verdad.

De este modo, se hacen sugerencias sin rodeos sobre el vestuario, el comportamiento o el rumbo de sus proyectos. En el plano profesional, Majo acude frecuentemente a Yuri para preparar sus personajes y analizar las propuestas de casting que recibe, pidiéndole su opinión antes de realizar las pruebas ante las cámaras.

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Yuri aconseja a su hermana enfocarse en disfrutar el presente de su carrera, ya sea en la actuación o durante sus participaciones musicales en giras de conciertos.

¿Cómo vivieron Yuri y Majo Vargas su trabajo en La vendedora de rosas y los inicios en la actuación?

La admiración entre las dos hermanas comenzó desde la infancia. Majo ha compartido públicamente que fue la primera fan de Yuri; cuando era muy pequeña y veía a su hermana en la televisión tradicional de tubo, se escondía detrás del aparato buscando dónde estaba Yuri y les manifestaba a sus padres su deseo de actuar en el mismo lugar.

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Años más tarde, ambas coincidieron en la producción televisiva La vendedora de rosas, una experiencia marcada por un alto nivel de exigencia emocional.

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En dicho proyecto, Majo Vargas interpretó al personaje de Yuri en su etapa infantil cuando tenía 11 años de edad. Debido al impacto y la carga dramática de la grabación, Yuri decidió llevarse a Majo durante una semana a una playa aislada en Coralia, cerca de Santa Marta.

En ese lugar permanecieron desconectadas de los teléfonos celulares para recuperarse juntas y comunicarse con su madre únicamente por las noches desde la recepción del hospedaje. Ese episodio reforzó el apoyo y la unión que sostienen hasta la actualidad.

