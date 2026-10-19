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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Edward Niño, el hombre más pequeño del mundo, trabajó en un circo? Esto respondió

¿Edward Niño, el hombre más pequeño del mundo, trabajó en un circo? Esto respondió

El creador de contenido, reconocido por Guinness World Records como el hombre más pequeño del mundo con movilidad, compartió detalles de su vida durante su visita a El Klub de La Kalle.

Edward Niño Hernández vistiendo una chaqueta deportiva roja con negro y gafas de sol oscuras mientras posa apuntando hacia arriba
Edward Niño Hernández, reconocido por el Récord Guinness como el hombre más pequeño del mundo, pasó por El Klub de La Kalle
Foto: imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Durante una reciente emisión de El Klub de La Kalle, Edward Niño, reconocido por Guinness World Records como uno de los hombres más pequeños del mundo, habló sobre diferentes aspectos de su trayectoria laboral y las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera.

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Entre los temas que surgieron durante la conversación estuvo la posibilidad de que el colombiano hubiera trabajado en espectáculos circenses, una pregunta que despertó curiosidad entre los integrantes de la mesa de trabajo debido a su trayectoria artística.

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¿Edward Niño trabajó en algún circo?

Al comienzo de la conversación, cuando le preguntaron si alguna vez le habían propuesto participar en circos bajo el formato tradicional de exhibición, Edward respondió inicialmente: "No, nunca".

Sin embargo, a medida que avanzó la entrevista, tanto el propio Edward como su acompañante aclararon que sí había tenido experiencias laborales en este tipo de escenarios, particularmente en Estados Unidos.

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Según explicaron durante la transmisión, hubo una pequeña confusión al formular la pregunta. Uno de sus familiares señaló que posiblemente Edward no había comprendido del todo lo que le estaban preguntando y comentó: "De pronto no entendió muy bien la pregunta, por eso es que, digamos, a él hay que hablarle un poco despacio para que alcance a entenderlas".

Asimismo, aclararon que sus oportunidades laborales han incluido presentaciones artísticas, eventos y producciones específicas, tanto en Colombia como en el exterior.

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Edward Niño trabajó durante cuatro temporadas en circos de Estados Unidos

Al profundizar en sus viajes y contratos internacionales, los invitados confirmaron que Edward Niño sí ha trabajado en escenarios circenses de Estados Unidos, donde compartió esta experiencia con su hermano Emmer.

Al recordar esa etapa, el colombiano expresó: "Allá no había ni grande ni pequeño, era yo y mi hermano", en referencia a las actividades que realizaban durante sus presentaciones.

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Durante la entrevista también explicaron que su participación en el circo estadounidense se dio mediante contrataciones por temporadas. Los locutores y acompañantes señalaron que habían regresado en varias ocasiones para trabajar con la misma compañía.

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"Llegamos con este circo de Estados Unidos, fue la cuarta vez", comentaron durante la conversación. Además, precisaron que la experiencia laboral acumulada en ese entorno fue de aproximadamente tres años.

¿Cómo ha sido la carrera de Edward Niño?

A lo largo de su trayectoria, Edward Niño ha participado en diferentes proyectos artísticos y comerciales, entre ellos producciones de televisión, cine, eventos en establecimientos nocturnos y campañas publicitarias para marcas internacionales.

Estas experiencias le han permitido desarrollar una carrera que va más allá de sus apariciones públicas y ampliar sus oportunidades laborales en distintos escenarios.

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Actualmente, después de regresar de sus giras internacionales, que incluyeron estadías en Rumania y Estados Unidos, Niño se encuentra en un periodo de descanso antes de retomar sus proyectos comerciales y digitales. De acuerdo con lo comentado durante la entrevista, también desempeña un papel importante en el sostenimiento económico de su hogar.

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