Debut de Kylie Jenner en Victoria’s Secret; revivió el Fantasy Bra tras 8 años de ausencia

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 volvió a la luz desde Los Ángeles con un espectáculo lleno de moda, lencería de ensueño y momentos memorables.

Si seguiste la pasarela, seguro notaste que la gran sorpresa de la noche fue el debut de Kylie Jenner en este evento.

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La empresaria de 29 años y fundadora de Kylie Cosmetics irrumpió en el escenario vistiendo la prenda más valiosa y comentada de la velada: el afamado Fantasy Bra, una pieza de alta joyería que llevaba ocho años ausente de los desfiles de la marca.



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¿Cuánto cuesta y qué características tiene el Fantasy Bra de Kylie Jenner?

El Fantasy Bra lucido por Kylie Jenner en esta edición de 2026 tiene un valor estimado de 50 millones de dólares (aproximadamente 44,5 millones de euros), lo que lo convierte en la versión más costosa en toda la historia de Victoria’s Secret.

La pieza fue desarrollada en colaboración con la firma de joyería de lujo Jacob & Co., bajo el diseño de su fundador Jacob Arabo.

Si te preguntas cómo se construyó semejante prenda, te contamos que no lleva una sola tira de tela: está elaborada íntegramente en oro y piedras preciosas.

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En total, la estructura reúne 4.410 diamantes naturales con siete cortes distintos (ángel, corazón, pera, marquesa, óvalo, radiante y brillante redondo) dispuestos con cuatro técnicas de engaste destinadas a resaltar el brillo de las gemas.

En el centro del sujetador destaca un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates con corte radiante, cuyo valor individual se estima en 22 millones de dólares dentro del diseño.

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La elaboración de esta joya de casi cuatro libras de peso (aproximadamente 1,8 kilogramos) requirió más de 1.000 horas de trabajo por parte de 15 artesanos especializados.

Para lograr que la pieza resultara cómoda y permitiera un movimiento fluido, los diseñadores se inspiraron en la colección "Rare Touch" de Jacob & Co., creando una estructura articulada que se adapta a las curvas del cuerpo de Jenner.

Sobre la pasarela, Kylie acompañó el diseño con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas blancas de plumas.

Debut de Kylie Jenner en Victoria’s Secret; revivió el Fantasy Bra tras 8 años de ausencia Foto: AFP

¿Por qué Victoria’s Secret eligió a Kylie Jenner para el regreso del Fantasy Bra?

El Fantasy Bra no se presentaba en el desfile desde la edición de 2018, cuando lo llevó la modelo sueca Elsa Hosk. Para su esperado retorno en 2026, la dirección creativa de la marca buscaba a una figura que trascendiera el ámbito tradicional de la moda.

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Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó que eligieron a Kylie Jenner debido a su impacto en la cultura popular y su enorme número de seguidores en redes sociales, donde supera los 380 millones en Instagram.

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A pesar de haber participado en diversas campañas de moda, esta presentación representó el primer desfile de Kylie Jenner en la pasarela de Victoria's Secret.

Además, su participación suma un antecedente familiar en el programa, pues su hermana Kendall Jenner ya había desfilado en varias ediciones anteriores.

Durante la presentación, realizada en los Sony Pictures Studios de Culver City, California, Kylie estuvo acompañada desde la primera fila por su madre y mánager, Kris Jenner, y su pareja, el actor Timothée Chalamet.

¿Qué otros momentos destacados marcaron el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Además de la aparición de Kylie Jenner, la pasarela en Los Ángeles reunió a destacadas figuras del modelaje.

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La supermodelo Bella Hadid fue la encargada de abrir el desfile luciendo un conjunto floral y alas románticas. Por su parte, la brasileña Adriana Lima cerró el evento en su desfile número 21 con la marca, reafirmando su récord como la modelo que más veces ha desfilado para la firma.

El programa también contó con el regreso de Barbara Palvin, quien desfiló seis semanas después de dar a luz a su hija Sylvie, así como el retorno de Elsa Hosk con alas de gran tamaño y el de Rosie Huntington-Whiteley tras 16 años de ausencia.

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En el apartado musical, el evento incluyó presentaciones en directo de Megan Thee Stallion, Tate McRae, la banda KATSEYE y la cantante Megan Moroney.