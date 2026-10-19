VIDEO: Poderoso regreso de Barbara Palvin a Victoria's Secret a solo 6 semanas de dar a luz

La reciente edición del Victoria's Secret Fashion Show 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la industria.

El pasado 18 de octubre de 2026, la modelo húngara Barbara Palvin, de 33 años, volvió a subir a la pasarela en el evento celebrado en Los Ángeles.

Publicidad

Puedes leer: Emotivas palabras de Karol G tras su presentación en el Victoria's Secret Fashion Show



Lo más destacado de su participación fue que ocurrió apenas seis semanas después de haberse convertido en madre de su primera hija, Sylvie, junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse.



La pareja había anunciado el nacimiento de la pequeña en septiembre, por lo que Palvin regresó al trabajo al límite de cumplir sus seis semanas de posparto el 19 de octubre.

Incluso la propia firma de lenceria anticipó su retorno el 16 de octubre mediante un video promocional en el que aparecía empujando un cochecito de bebé.

¿Cómo fue la recuperación de Barbara Palvin antes de volver a Victoria's Secret?

Si te preguntas cómo logró estar lista para la pasarela en un periodo tan breve, la propia Barbara Palvin detalló su experiencia en entrevistas entre bambalinas previas al evento.

Publicidad

La modelo afirmó que su cuerpo se recuperó rápidamente de manera natural, algo que atribuyó a haber mantenido el estilo de vida más saludable de su vida durante la gestación.

Durante el embarazo procuró alimentarse únicamente con productos orgánicos para proteger la salud de su hija.

Publicidad

En la etapa posterior al nacimiento, continuó cuidando rigurosamente su nutrición debido a que se encuentra amamantando.

Respecto al ejercicio físico, Palvin explicó que dejó sanar su cuerpo progresivamente y solo realizó actividades muy ligeras, sin entrenamientos intensos.

Sobre el poco tiempo transcurrido desde el parto, bromeó señalando que una licencia de maternidad promedio dura entre seis y ocho semanas, por lo que consideraba habitual su reincorporación laboral en ese plazo, con la única diferencia de que su trabajo implicaba caminar por una pasarela.

Asimismo, la modelo destacó que no habría podido cumplir con este compromiso sin el apoyo incondicional de su familia y sus amigos, e instó a otras madres a no sentir temor al pedir ayuda cuando la necesiten.

Publicidad

¿Cómo fue la participación de Barbara Palvin en el desfile y el apoyo de Dylan Sprouse?

El evento de 2026 marcó la sexta ocasión en que Barbara Palvin desfila para Victoria's Secret desde su debut en 2012 cuando tenía 19 años.

Durante la presentación en Los Ángeles, la modelo lució dos atuendos distintos sobre la pasarela.

Publicidad

En su primer recorrido, caminó con un vestido corto tipo camisón rosa con estampado caligráfico, acompañado de lencería a juego y calzado de red con estrás, mientras la cantante Megan Moroney interpretaba su música en vivo.

Para su segunda aparición, lució las tradicionales alas de plumas con destellos plateados, un corsé con lentejuelas, braguitas de encaje y sandalias de tacón de aguja con efecto brillante.

En la primera fila del público, Dylan Sprouse volvió a llamar la atención de los asistentes al ponerse de pie para aplaudir y vitorear emocionado a su esposa.

Antes del espectáculo, Palvin comentó que Sprouse se encargó del cuidado de la bebé tras bambalinas para que ella pudiera concentrarse en el desfile.

Publicidad

Este gesto del actor se suma a demostraciones previas en el evento, como en 2018 cuando le entregó comida al terminar el show o en 2024 cuando llevó figuras de cartón de sus mascotas.

Puedes leer: Ella es Valentina Castro, primera colombiana en Victoria’s Secret; tiene 22 años

Publicidad

¿Qué dicen las guías médicas sobre el tiempo de recuperación en el posparto?

Es importante precisar que la experiencia de Barbara Palvin responde a su proceso individual y no constituye una regla general para todas las mujeres en etapa de posparto.

De acuerdo con las guías del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, la atención posparto debe ser un proceso continuo y adaptado a las necesidades de cada paciente.

Las recomendaciones de la organización médica sugieren un primer contacto con el profesional de la salud dentro de las tres primeras semanas tras el nacimiento.

Posteriormente, se aconseja una evaluación integral a más tardar a las 12 semanas, la cual abarca la salud emocional, el descanso, la fatiga acumulada y la lactancia materna, priorizando la salud integral de la madre por encima de exigencias estéticas o profesionales.