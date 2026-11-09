Mafe Walker muestra cambios en su cara tras procedimiento estético, ¿de otro planeta?

Mafe Walker volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez no por sus particulares expresiones ni por sus famosas declaraciones sobre los extraterrestres, sino por los cambios que ha tenido su rostro en los últimos dos años.

La creadora de contenido compartió imágenes de su apariencia en 2024 y 2026, dejando ver los resultados de varios procedimientos estéticos a los que se habría sometido.

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La comparación no pasó inadvertida entre sus seguidores, pues las fotografías permiten observar diferencias en sus facciones, especialmente en la zona de la mandíbula y el contorno facial.



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¿Cómo cambió el rostro de Mafe Walker entre 2024 y 2026?

A través de una publicación en redes sociales, Diana Dussan mostró dos fotografías de Mafe Walker tomadas en momentos diferentes. La primera corresponde a 2024 y la segunda permite apreciar cómo luce actualmente, en 2026.

El comparativo dejó ver una transformación en la apariencia de la influencer, principalmente en la definición de su rostro. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la zona de la mandíbula, que luce con un contorno más marcado en la fotografía reciente.

De acuerdo con la información compartida por Diana Dussan, la influencer se sometió a una armonización facial y un diseño de Total Face, tratamientos enfocados en trabajar los volúmenes y las proporciones del rostro.

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Este tipo de intervención busca conseguir un aspecto más equilibrado mediante diferentes procedimientos que pueden enfocarse en zonas específicas de la cara. En el caso de Mafe, las imágenes permiten apreciar cambios en el contorno y la definición de algunas de sus facciones.

Aunque no se detalló cada uno de los tratamientos realizados, la comparación de las fotografías ha generado especulaciones sobre las posibles modificaciones en distintas áreas.

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Entre los cambios que se podrían relacionar con los resultados de los procedimientos están:



Mentón: una posible armonización de esta zona, con el propósito de darle mayor proyección, longitud y definición.

Labios: un posible perfilado para conseguir una apariencia con mayor volumen.

Mandíbula: una mayor definición del contorno facial, que se aprecia especialmente en la fotografía de 2026.

Pómulos: una posible proyección para equilibrar los volúmenes del rostro y resaltar las facciones.

Es importante señalar que estos últimos detalles corresponden a posibles interpretaciones de los cambios visibles en las fotografías y no a un listado confirmado de procedimientos individuales.

Mafe Walker muestra cambios en su cara tras procedimiento estético

Seguidores reaccionaron al antes y después de Mafe Walker

La transformación de Mafe Walker tampoco pasó inadvertida entre quienes siguen sus publicaciones. La comparación entre su apariencia de 2024 y la de 2026 generó diferentes comentarios, especialmente por la definición que ahora se aprecia en su rostro.

Algunos usuarios destacaron el resultado de los tratamientos y aprovecharon para dejarle mensajes positivos a la influencer. Otros expresaron su sorpresa por las diferencias entre las dos imágenes y por la evolución de su apariencia.

Entre las reacciones que se pudieron leer estaban: “Un trabajo de otro mundo” y “te lo mereces, eres el sol de la paz”.

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