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Colombia vs. Chile hoy: dónde ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia

Colombia enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre. Consulta la hora, los canales y el LINK oficial para ver el partido EN VIVO por internet.

Selecciones de Colombia y Chile durante un partido de fútbol internacional
La Selección Colombia enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, por la fecha FIFA.
/Foto: Twitter @FCFSeleccionCol
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La Selección Colombia vuelve a la cancha este viernes 13 de noviembre para enfrentarse a Chile en un partido de preparación correspondiente a la fecha FIFA.

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El compromiso se disputará en Cali, donde el estadio Olímpico Pascual Guerrero recibirá nuevamente a la Tricolor después de 27 años de ausencia.

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El partido comenzará a las 7:00 p. m. y contará con transmisión por televisión y opciones para seguirlo EN VIVO por internet.

Los hinchas podrán conectarse a la señal principal de Gol Caracol, además de seguir el compromiso a través de Ditu y los canales digitales habilitados por el medio. También estará disponible la cobertura especial con los detalles de lo que ocurra durante los 90 minutos.

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Colombia vs. Chile EN VIVO: hora del partido este viernes 13 de noviembre

El compromiso entre la Selección Colombia y Chile se disputará este viernes 13 de noviembre de 2026, como parte de la ventana internacional de noviembre.

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Estos son los datos que deben tener en cuenta los aficionados para no perderse el encuentro:

  • Partido: Colombia vs. Chile.
  • Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.
  • Competencia: fecha FIFA.
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia).
  • Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.
  • Ciudad: Cali, Colombia.
  • Transmisión por TV: señal principal de Gol Caracol.
  • Otras opciones: Ditu y canales digitales de Gol Caracol.

La invitación para los seguidores de la Tricolor es conectarse con anticipación a la transmisión y seguir todos los detalles de este compromiso internacional.

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El Pascual Guerrero vuelve a recibir a la Selección Colombia después de 27 años

Uno de los atractivos de este partido será el escenario elegido para el encuentro. El estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en Cali, volverá a ser sede de un compromiso de la Selección Colombia después de 27 años.

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El regreso del combinado nacional a este escenario le dará un ingrediente especial a la jornada, pues los aficionados de la capital vallecaucana tendrán nuevamente la oportunidad de acompañar al equipo en su ciudad.

El partido frente a Chile hace parte de los compromisos de preparación programados durante la fecha FIFA de noviembre, con los que Colombia busca cerrar su calendario de 2026.

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