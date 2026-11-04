Revelan la causa de muerte de Jesús de Miguel tras su choque en el campo

Muchos aficionados y profesionales se preguntan exactamente de qué murió Jesús de Miguel , jugador del Tenerife, luego de protagonizar un aparatoso impacto contra el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, durante el tiempo añadido del encuentro de Segunda División.

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido disputado en el estadio blanquiazul. El delantero madrileño de 30 años, pieza clave en el esquema ofensivo del CD Tenerife, corría a máxima velocidad para disputar un balón largo.

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En ese instante, el guardameta visitante Jesús Owono salió apresuradamente de su área e impactó de forma fortuita pero violenta con su rodilla directamente en el pecho del atacante.



De Miguel cayó desplomado sobre el césped perdiendo el conocimiento de inmediato.



A pesar de que los servicios de emergencia actuaron con rapidez y lograron reanimarlo en primera instancia en el propio campo, el jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria que obligó a su traslado urgente a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Tras horas críticas y un evidente empeoramiento neurológico por la falta prolongada de oxígeno, el club tinerfeño comunicó su doloroso fallecimiento.

La causa médica: ¿Qué es la commotio cordis?

Aunque se mantiene el protocolo judicial a la espera de los resultados finales de la autopsia forense, la principal hipótesis clínica respaldada por especialistas apunta a una conmoción cardíaca, conocida médicamente como commotio cordis.

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La traumatóloga deportiva Laura Osuna explicó en medios nacionales que esta afección se produce cuando se recibe un fuerte traumatismo torácico cerrado directamente sobre la zona del corazón.

La clave de la letalidad no radica únicamente en la potencia del golpe, sino en una trágica coincidencia temporal: el impacto debe ocurrir en una ventana exacta de escasos milisegundos durante el ciclo eléctrico cardíaco, justo en la fase de repolarización ventricular.

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Este choque altera drásticamente los impulsos eléctricos provocando una fibrilación ventricular, un estado caótico donde el corazón empieza a temblar en lugar de bombear de manera eficaz la sangre hacia el cerebro y el resto de los órganos vitales.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Consecuencias y reacciones en el fútbol español

La lamentable pérdida de Jesús de Miguel no solo ha desatado muestras de pésame de figuras internacionales como Lionel Messi y Kylian Mbappé, sino que ha abierto un debate sobre los protocolos de atención en emergencias extremas dentro de los terrenos de juego.

Asimismo, la Policía Nacional y el Grupo de Homicidios han abierto de oficio una investigación por presunto homicidio imprudente para esclarecer los hechos, una práctica habitual ante muertes por causas no naturales en eventos deportivos.

Por su parte, Jesús Owono emitió un comunicado oficial expresando su profunda aflicción y dolor hacia la familia del fallecido delantero.

