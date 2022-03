Cirujano habla del postoperatorio de La Segura tras extracción de biopolímeros: "Puro show"

Hace poco se viralizó un video por medio de las redes sociales , en el que se ve a un cirujano hablar sobre el postoperatorio de la influencer La Segura .

Por medio de su cuenta de Instagram , el doctor puso la cajita de preguntas, y una le llamo mucho la atención. Allí, uno de sus seguidores le escribió: "Doc La Segura cree que crea conciencia con su video postoperatorio. Si yo tuviera biopolímeros y veo sus historias, lo que hago es suicidarme. Que sufrimiento tan atroz".

El doctor no dudó en responder el comentario de su seguidor y dijo que es puro show el contenido que sube la influencer: "Show, puro show, yo les digo que mis pacientes a las que las someto a cirugías grandes de extracción de biopolímeros, nunca, pero es que ni una sola ha tenido un postoperatorio como el que esta chica quiere mostrar, eso es puro show".

Recordemos que el pasado mes de febrero, la creadora de contenidos se realizó su segunda intervención para la extracción de biopolímeros. En ese momento, saliendo de la sala de cirugía, la joven grabó un video mandando un mensaje para todos sus seguidores.

Allí La Segura dijo: "amigos este video es para concientizar que no se pongan esa mier%$&. No se pongan biopolímeros, yo ya voy por mi segunda cirugía y no me gusta. No se pongan biopolímeros por favor...".

Después de esto, la joven ha mostrado por medio de sus historias en Instagram algunos videos de su recuperación en casa, momentos en los que ella muestra que el dolor es insoportable, debido a eso el doctor respondió de esa manera a la pregunta de su seguidora.