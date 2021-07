Marbell volvió a hablar de su hija Angie luego de que meses atrás se despertara una polémica alrededor de una “pésima” relación que tenía con la joven, al parecer, por su orientación sexual y el hijo que tiene con su pareja. “A diferencia de mi mamá, no me quiero referir al tema. El amor que siento hacia ella es muy grande, así ella no considere a mi hijo como su nieto”, dijo la joven en su momento.

Luego de que se calmara la situación, la cantante en las últimas horas volvió a tocar el tema sobre la relación que tiene con su hija Angie, esta vez lo hizo a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde estuvo acompañada de Rafaella.

Uno de sus seguidores le preguntó por qué no subía fotos con su hija Angie, a lo que Marbelle respondió: “Lo primero que hay que aclarar es que no vivimos juntas ninguna de las tres. Angie vive en otra ciudad y por eso casi no estamos con ella. Y la verdad respetamos mucho la privacidad de cada una”.

Marbelle además aclaró que la relación que tiene con sus dos hijas en muy buena, “obvio que sí nos hablamos con Angie, estamos siempre pendientes la una de la otra. Siempre hemos sido las tres y siempre hemos estado pendientes. Tenemos una buena relación”, señaló la también actriz.