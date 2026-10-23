Ella era Gabriela Rodríguez, la joven que murió tras salir expulsada de atracción mecánica

La tragedia tiñó de luto las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026 en Baja California Sur, México, tras registrarse un catastrófico accidente que cobró la vida de una joven de apenas 18 años de edad.

La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien perdió la vida luego de salir proyectada a gran velocidad de una de las atracciones mecánicas más concurridas del recinto ferial, conocida popularmente como “El Péndulo” o “Loop Fighter”.

Publicidad

El incidente ocurrió en pleno desarrollo de las festividades, ante la mirada atónita de decenas de asistentes que disfrutaban de la feria nocturna.



Testigos en el lugar relataron momentos de pánico absoluto cuando la estructura, que realiza movimientos extremos de oscilación y giros de 360 grados, expulsó violentamente a la joven de su asiento protector. De forma inmediata, el pánico se apoderó del recinto mientras los presentes solicitaban auxilio de emergencia.

Puedes leer: La escalofriante coincidencia entre película "anticristo" y caso de padre que murió en misa



Tras el fuerte impacto, personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al sitio del siniestro para brindarle los primeros auxilios y la atención prehospitalaria requerida.

Debido a la extrema gravedad de sus heridas, Gabriela Rodríguez fue estabilizada y trasladada de urgencia a un centro médico cercano.

Publicidad

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso debido a la gravedad de los traumatismos sufridos en el percance.

Hasta el momento, las líneas de investigación se centran en esclarecer si existió una eventual falla mecánica en la estructura del juego, problemas específicos en los sistemas de sujeción y arneses de seguridad, o un posible incumplimiento de los estrictos protocolos de seguridad por parte de la empresa operadora de las atracciones.

Publicidad

Puedes leer: Murió reconocida actriz en extrañas circunstancias; su hija la despidió con doloroso mensaje

¿Quién era Gabriela Rodríguez? La estudiante causa conmoción en Cabo San Lucas

Gabriela Rodríguez Tezoco era una joven de 18 años que residía en Baja California Sur, recordada por su comunidad como una persona alegre, amable y muy unida a su familia.

Apenas unos meses antes del fatal accidente, la joven había concluido sus estudios de bachillerato en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur (COBACH), Plantel 10, una institución donde era sumamente querida y en la cual llegó a ser elegida como exprincesa del plantel.

Tras confirmarse la tragedia ocurrida durante las fiestas, tanto las autoridades de su antigua escuela como sus seres queridos expresaron su profundo dolor en redes sociales, describiéndola como una estudiante ejemplar de gran calidez humana y exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades por su repentina partida.