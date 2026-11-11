Triste noticia sobre Medicina Legal en caso de doña Blanca Pardo y rastros en su cuerpo

La familia de doña Blanca Pardo recibió una noticia que aumenta la incertidumbre sobre el esclarecimiento de su caso: los resultados de las pruebas genéticas que esperan podrían tardar entre tres y seis meses.

Así lo contó su hija, Jenny Pardo, quien manifestó su inconformidad por los tiempos de respuesta de Medicina Legal y pidió que se agilicen los análisis que podrían aportar información clave para identificar al responsable de lo ocurrido en Santa Bárbara, Nariño.

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En entrevista con Blu Radio, Jenny explicó que han pasado dos meses y 11 días desde los hechos y que, hasta ahora, sus familiares no conocen quién estuvo detrás de la muerte de la mujer de 72 años.



La espera se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación para sus seres queridos, pues tenían la expectativa de recibir información sobre los resultados forenses en un periodo mucho más corto.



Según relató, inicialmente les habían indicado que los análisis estarían listos aproximadamente una semana después de que el caso adquiriera notoriedad pública.

Sin embargo, posteriormente recibieron otra información: el proceso podría extenderse entre tres y seis meses. Una noticia que cayó como un balde de agua fría para la familia, que esperaba contar con esos elementos para conocer avances concretos en la investigación.

"Me parece que es demasiado tiempo esperar y que el agresor de nuestra mamá siga en libertad", expresó Jenny durante la conversación radial.

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Blanca Pardo habló con su hija en la que sería su última llamada antes de desaparecer y posteriormente morir. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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"Necesito ver resultados, no solo palabras": hija de Blanca Pardo

Durante la entrevista, Jenny Pardo también habló sobre el acompañamiento que ha recibido de las autoridades y expresó su inconformidad con las promesas que, según contó, se hicieron cuando el caso comenzó a tener repercusión nacional.

La mujer aseguró que mantiene comunicación con un contacto de la Fiscalía, pero explicó que las respuestas han sido limitadas. De acuerdo con su relato, le han indicado que el proceso continúa y que están esperando los resultados de Medicina Legal.

Sin embargo, para ella, esas explicaciones no son suficientes después de más de dos meses sin conocer quién fue el responsable.

"Necesitamos ver resultados. O sea, a mí no me sirve que me digan no, no estás sola", manifestó Jenny, dejando clara su inconformidad con la falta de avances que pueda conocer la familia.

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También cuestionó el compromiso de quienes anunciaron que acompañarían a sus seres queridos durante el proceso de esclarecimiento.

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"Los que se comprometieron no están muy comprometidos", afirmó durante la conversación.

Según explicó, no ha percibido el acompañamiento que esperaba después de los pronunciamientos realizados por diferentes funcionarios cuando el caso llegó a los medios de comunicación nacionales.

Incluso, señaló que algunas autoridades de Nariño volvieron a pronunciarse después de que la familia expusiera nuevamente su preocupación por la falta de respuestas.