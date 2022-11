Familia convierte a su perro muerto en una alfombra para sentirlo cerca

Una familia residente en Melbourne, Australia, ha generado un debate en redes sociales, luego de que se conociera que convirtieron a su mascota en un tapete. Se trata de un perro de raza Golden retriever que falleció de manera natural por su edad.

Al parecer la perdida del peludo afectó tanto a sus dueños, que con el fin de sentirlo cerca accedieron a que con su piel se fabricara un tapete. Así lo dio a conocer la empresa fabricante del objeto, que compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del resultado final.

“Hermoso Golden Retriever conservado como piel para su familia. Finalmente está listo para volver a casa“ escribieron.

La imagen del animal convertido en tapete generó mucho impacto, sin embargo las opiniones frente al elemento han sido encontradas, pues mientras algunos consideran que lo que hizo la familia es un "acto de amor", otros señalan el acto como algo descabellado que podría ser considerado maltrato animal.

"No pisaría jamás a seres que nos dieron tanto amor como ellos😢", "Una hermosa manera de honrar a tu mascota, haciendo que todavía sea parte de la casa como una hermosa obra de arte!", "No, que cosa tan denigrante", "Esa es una idea fabulosa", "Me temo que estas cosas no son para mí. Prefiero ver un lindo retrato de mi mascota en la pared", "Súper lindo, nunca antes había visto mascotas conservadas como pieles :)", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que aunque la imagen del perro fue la que se hizo viral, en la pagina oficial de la empresa se puede observar que este proceso ha sido realizado varias veces con otros animales como gatos y hasta ratones.

