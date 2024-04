Así fue el enfrentamiento entre Karol G y Feid, ¿quién ganó?

La novena edición de los Latin American Music Awards se llevaron a cabo durante la noche del 25 de abril, en ella la famosa pareja de artistas Karol G y Feid se enfrentaron por los títulos de artista del año, álbum del año, artista streaming del año, artista global latino del año, mejor artista urbano y mejor canción urbano.

Aunque la competencia fue dura para ambos artistas lo cierto es que no hubo un ganador indiscutible, más bien podría hablarse de un empate teniendo en cuenta que los dos se alzaron con seis prestigiosos premios cada uno. El MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, fue el escenario de esta celebración que por primera vez se llevó a cabo de manera bilingüe.

Aunque ausente en la gala, la paisa Karol G brilló una vez más como la reina de la noche, sus éxitos la llevaron a ganar en categorías de alto calibre como Artista del Año y Canción del Año por su colaboración con Shakira en "TQG".

Por su parte, Feid, ganó los premios por Artista Streaming del año, Colaboración del año, Colaboración Crossover del año, Canción Global Latina del año, Mejor Colaboración - Urbano, Mejor Canción - Urbano.

Shakira, Peso Pluma y Young Miko en los Latin American Music Awards

Por otro lado, el dúo Peso Pluma, junto a Feid, lideró las nominaciones con doce menciones cada uno. Peso Pluma se alzó con dos premios destacados, incluyendo Mejor Álbum Regional Mexicano por "Génesis", demostrando su dominio en el género de los corridos.

Shakira y Kali Uchis brillaron con luz propia, demostrando su imparable talento. Shakira, ausente en el evento, fue honrada con múltiples premios, mientras que Kali Uchis se llevó a casa el galardón al Mejor Álbum Pop por "Orquídeas".

El ascenso meteórico de Young Miko lo llevó a la victoria como Mejor Artista Nuevo, superando a talentosos competidores como Peso Pluma y Bad Gyal. Carin León también fue reconocido en la categoría de Género Regional Mexicano.

El escenario vibró con las actuaciones de artistas consagrados y emergentes como Peso Pluma, Arcangel, Gabito Ballesteros, Ryan Castro, Becky G y Óscar Maydon. Marc Anthony sorprendió al público con el estreno de su sencillo "Ale ale", mientras que Anitta adelantó su próximo disco "Funk Generation" con su interpretación de "Grip".

La emoción alcanzó su punto máximo durante los homenajes a leyendas de la música latina como Ricardo Montaner y la Banda MS, quienes fueron reconocidos con el premio Legacy. Yandel, destacado reguetonero, recibió el premio Pioneer en honor a su trayectoria.

Los Latin American Music Awards 2024 no solo fueron una celebración de la música, sino también un tributo a la diversidad y la grandeza del talento latino en todo su esplendor.

¿Karol G y Feid terminaron?

Karol G y Feid Foto: Instagram @Karolg

Aunque la pareja pocas veces ha hecho pública su relación, lo cierto es que al contrario de lo que muchos piensan o rumoran por falta de post juntos, al parecer están más unidos que nunca.

Ambos continúan sumergidos en su éxito profesional y aunque han sido reservados en cuanto a su vida personal, su estrecha relación ha sido objeto de especulación y admiración. A pesar de no haber hecho declaraciones públicas sobre su situación sentimental, la complicidad entre ambos es evidente, especialmente en el escenario. Con Feid embarcado en su "FERXXOCALIPSIS TOUR", los rumores sobre su relación se avivan, especialmente después de un emotivo gesto durante una de sus presentaciones en Sacramento, California, donde dedicó "Bubalú" a Karol G, acompañado de los icónicos corazones rosa y verde y la frase me haces falta tú. Estos pequeños actos no solo han enternecido a los seguidores de la pareja, sino que también han reafirmado el amor que comparten, incluso en medio de sus apretadas agendas profesionales.

